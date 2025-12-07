МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. На боевых позициях и на тыловом полигоне бывшего националистического батальона "Азов"* не было "супер-штурмовиков", рассказал пленный из 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Андрей Прытов.

Андрей Прытов добровольно сдался в плен ВС РФ после того, как командование бывшего "Азова"* избило его и отправило одного восстанавливать уничтоженную позицию. Это было наказанием за помощь, которую он оказал раненым сослуживцам, выведя их в тыл.