Рейтинг@Mail.ru
Пленный рассказал, кто воевал в "Азове"* - РИА Новости, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:01 07.12.2025
https://ria.ru/20251207/plennyj-2060452009.html
Пленный рассказал, кто воевал в "Азове"*
Пленный рассказал, кто воевал в "Азове"* - РИА Новости, 07.12.2025
Пленный рассказал, кто воевал в "Азове"*
На боевых позициях и на тыловом полигоне бывшего националистического батальона "Азов"* не было "супер-штурмовиков", рассказал пленный из 3-й отдельной штурмовой РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T21:01:00+03:00
2025-12-07T21:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
изюм (город)
батальон "азов"*
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001546523_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bb32e9a3f8cca52da9781ecdd6121e15.jpg
https://ria.ru/20251205/plennyj-2060232245.html
изюм (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001546523_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8e8a57007200bc02d151a6a3020e7938.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
изюм (город), батальон "азов"*, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Изюм (город), Батальон "Азов"*, Вооруженные силы Украины
Пленный рассказал, кто воевал в "Азове"*

РИА Новости: пленный рассказал, что видел в "Азове" старых и больных боевиков

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Военнопленный ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. На боевых позициях и на тыловом полигоне бывшего националистического батальона "Азов"* не было "супер-штурмовиков", рассказал пленный из 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Андрей Прытов.
Видео беседы с пленным есть в распоряжении РИА Новости.
"Супер-штурмовиков" я нигде не видел за свое присутствие в Изюме на полигоне. На позициях, "на профилях" (окопы – ред.) не видел. Видел пожилых людей с болезнями, которым обещали по несколько раз отправить их в больницу, вылечить эти болезни. Видел пацанов, которые даже не хотели туда идти, их оставили", - рассказал Прытов.
Андрей Прытов добровольно сдался в плен ВС РФ после того, как командование бывшего "Азова"* избило его и отправило одного восстанавливать уничтоженную позицию. Это было наказанием за помощь, которую он оказал раненым сослуживцам, выведя их в тыл.
* Запрещенная в России террористическая организация
Военнопленный - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Пленный рассказал, как боевики "Азова"* добивали раненых сослуживцев
5 декабря, 23:12
 
Специальная военная операция на УкраинеИзюм (город)Батальон "Азов"*Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала