Пленный рассказал, кто воевал в "Азове"*
Пленный рассказал, кто воевал в "Азове"* - РИА Новости, 07.12.2025
Пленный рассказал, кто воевал в "Азове"*
2025-12-07T21:01:00+03:00
изюм (город)
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. На боевых позициях и на тыловом полигоне бывшего националистического батальона "Азов"* не было "супер-штурмовиков", рассказал пленный из 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Андрей Прытов.
Видео беседы с пленным есть в распоряжении РИА Новости.
"Супер-штурмовиков" я нигде не видел за свое присутствие в Изюме
на полигоне. На позициях, "на профилях" (окопы – ред.) не видел. Видел пожилых людей с болезнями, которым обещали по несколько раз отправить их в больницу, вылечить эти болезни. Видел пацанов, которые даже не хотели туда идти, их оставили", - рассказал Прытов.
Андрей Прытов добровольно сдался в плен ВС РФ после того, как командование бывшего "Азова"* избило его и отправило одного восстанавливать уничтоженную позицию. Это было наказанием за помощь, которую он оказал раненым сослуживцам, выведя их в тыл.
* Запрещенная в России террористическая организация