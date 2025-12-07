Рейтинг@Mail.ru
"Мы проиграли". Журналист разоблачил истинный план ЕС по Украине
16:20 07.12.2025 (обновлено: 18:22 07.12.2025)
"Мы проиграли". Журналист разоблачил истинный план ЕС по Украине
"Мы проиграли". Журналист разоблачил истинный план ЕС по Украине - РИА Новости, 07.12.2025
"Мы проиграли". Журналист разоблачил истинный план ЕС по Украине
План по изъятию российских активов сигнализирует о провале ЕС, такое мнение выразил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 07.12.2025
"Мы проиграли". Журналист разоблачил истинный план ЕС по Украине

Боуз: план по изъятию российских активов сигнализирует о проигрыше ЕС

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. План по изъятию российских активов сигнализирует о провале ЕС, такое мнение выразил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
Так он отреагировал не недавнее заявление Еврокомиссии о так называемом "репарационном кредите" для Киева, обеспеченного конфискованными российскими активами.
"Позвольте мне перевести: Украина облажалась, мы проиграли. Зеленскому нужно больше денег, 30 процентов из них украдено, но ничего исправить мы не можем, потому что нужно продолжать конфликт", — обрушился Боуз с критикой.
По словам журналиста, план Евросоюза по финансированию Украины сводится к краже российских активов для передачи их "самому коррумпированному и неблагополучному государству, которое находится на грани краха".

Ситуация с российскими активами

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем, ее офис располагается в Бельгии.
Брюссель, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. На этом фоне Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.
Речь идет о сумме в размере от 185 до 210 миллиардов евро в рамках так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".
В качестве ответной меры Москва ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
