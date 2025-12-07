По словам журналиста, план Евросоюза по финансированию Украины сводится к краже российских активов для передачи их "самому коррумпированному и неблагополучному государству, которое находится на грани краха".

В качестве ответной меры Москва ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.