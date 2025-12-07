МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. План по изъятию российских активов сигнализирует о провале ЕС, такое мнение выразил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
Так он отреагировал не недавнее заявление Еврокомиссии о так называемом "репарационном кредите" для Киева, обеспеченного конфискованными российскими активами.
По словам журналиста, план Евросоюза по финансированию Украины сводится к краже российских активов для передачи их "самому коррумпированному и неблагополучному государству, которое находится на грани краха".
Ситуация с российскими активами
Брюссель, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. На этом фоне Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.
В качестве ответной меры Москва ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.