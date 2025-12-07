Рейтинг@Mail.ru
13:48 07.12.2025 (обновлено: 15:58 07.12.2025)
Песков рассказал, на что хватит российских активов
Песков рассказал, на что хватит российских активов
россия, дмитрий песков, павел зарубин, санкции в отношении россии
Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Санкции в отношении России
Песков рассказал, на что хватит российских активов

Песков: замороженных активов России хватит, чтобы тратить украинцев, как пули

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возможном изъятии замороженных активов РФ, заявил, что их хватит, чтобы пару лет тратить украинцев, как пули.
Он отметил, что Бельгия разумно говорит об ответственности за возможное изъятие российских активов, которую понесут и конкретные люди, и страна. Но ответственность с Брюсселем никто делить не хочет, добавил Песков.
"Этих денег, о которых они говорят, как раз так, в принципе хватит еще, чтобы пару лет тратить украинцев, как пули", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментарий приводится в Telegram-канале "Вести".

Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Ранее глава минобороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен заявлял, что Бельгия все еще отказывается использовать замороженные активы ЦБ РФ для кредита Украине без гарантий ЕС и не позволит себя склонить в этом вопросе. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер ранее неоднократно заявлял, что его стране необходимы конкретные и надежные гарантии от стран ЕС для реализации плана Еврокомиссии по использованию активов ЦБ РФ как основы для кредита Украине.
РоссияДмитрий ПесковПавел ЗарубинСанкции в отношении России
 
 
