Песков рассказал, на что хватит российских активов

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возможном изъятии замороженных активов РФ, заявил, что их хватит, чтобы пару лет тратить украинцев, как пули.
«
"Этих денег, о которых они говорят, как раз так, в принципе хватит еще, чтобы пару лет тратить украинцев, как пули", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментарий приводится в Telegram-канале "Вести".
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Ранее глава минобороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен заявлял, что Бельгия все еще отказывается использовать замороженные активы ЦБ РФ для кредита Украине без гарантий ЕС и не позволит себя склонить в этом вопросе. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер ранее неоднократно заявлял, что его стране необходимы конкретные и надежные гарантии от стран ЕС для реализации плана Еврокомиссии по использованию активов ЦБ РФ как основы для кредита Украине.