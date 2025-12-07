Рейтинг@Mail.ru
За изъятие активов ответят как отдельные лица, так и страны, заявил Песков - РИА Новости, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:06 07.12.2025 (обновлено: 14:30 07.12.2025)
https://ria.ru/20251207/peskov-2060405647.html
За изъятие активов ответят как отдельные лица, так и страны, заявил Песков
За изъятие активов ответят как отдельные лица, так и страны, заявил Песков - РИА Новости, 07.12.2025
За изъятие активов ответят как отдельные лица, так и страны, заявил Песков
Бельгия разумно говорит об ответственности за возможное изъятие российских активов, которую понесут и конкретные люди, и страна, но ответственность с Брюсселем... РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T13:06:00+03:00
2025-12-07T14:30:00+03:00
россия
мвф
в мире
дмитрий песков
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039937197_0:93:3007:1784_1920x0_80_0_0_0b1cd6f0bb29aea24a24fa29f190a5f6.jpg
https://ria.ru/20251205/ljajeny-2060109113.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039937197_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_32720994ade36de59cefd01157472226.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мвф, в мире, дмитрий песков, павел зарубин
Россия, МВФ, В мире, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
За изъятие активов ответят как отдельные лица, так и страны, заявил Песков

Песков: ответственность за изъятие активов РФ понесут страны и конкретные люди

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Бельгия разумно говорит об ответственности за возможное изъятие российских активов, которую понесут и конкретные люди, и страна, но ответственность с Брюсселем никто делить не хочет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«

"Бельгийцы разумно совершенно говорят, что, послушайте, у нас будет и страновая ответственность, и личная ответственность персональная, юридическая за эти шаги. Дайте нам гарантии. Делить с ними ответственность никто не хочет, но деньги очень хотят", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя возможность конфискации российских активов на Западе.

Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Лидер французской партии Патриоты Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Филиппо: Мерц попытается убедить Бельгию использовать российские активы
5 декабря, 15:44
 
РоссияМВФВ миреДмитрий ПесковПавел Зарубин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала