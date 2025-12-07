https://ria.ru/20251207/peskov-2060397743.html
Песков оценил влияние стратегии безопасности США на переговоры по Украине
Песков оценил влияние стратегии безопасности США на переговоры по Украине - РИА Новости, 07.12.2025
Песков оценил влияние стратегии безопасности США на переговоры по Украине
Новая стратегия национальной безопасности США может стать залогом продолжения работы над поиском мирного урегулирования конфликта на Украине, считает... РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T11:45:00+03:00
2025-12-07T11:45:00+03:00
2025-12-07T18:55:00+03:00
в мире
сша
украина
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060107292_0:144:3080:1876_1920x0_80_0_0_eda5a85190fb847e9e52f9fbaef7c27d.jpg
https://ria.ru/20251207/usa-2060397469.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060107292_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ffd2d754dd31f31240e6eb3ccd0e038d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, мирный план сша по украине
В мире, США, Украина, Мирный план США по Украине
Песков оценил влияние стратегии безопасности США на переговоры по Украине
Песков: новая стратегия нацбезопасности США может помочь переговорам по Украине