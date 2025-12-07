Рейтинг@Mail.ru
Песков оценил влияние стратегии безопасности США на переговоры по Украине - РИА Новости, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:45 07.12.2025 (обновлено: 18:55 07.12.2025)
https://ria.ru/20251207/peskov-2060397743.html
Песков оценил влияние стратегии безопасности США на переговоры по Украине
Песков оценил влияние стратегии безопасности США на переговоры по Украине - РИА Новости, 07.12.2025
Песков оценил влияние стратегии безопасности США на переговоры по Украине
Новая стратегия национальной безопасности США может стать залогом продолжения работы над поиском мирного урегулирования конфликта на Украине, считает... РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T11:45:00+03:00
2025-12-07T18:55:00+03:00
в мире
сша
украина
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060107292_0:144:3080:1876_1920x0_80_0_0_eda5a85190fb847e9e52f9fbaef7c27d.jpg
https://ria.ru/20251207/usa-2060397469.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060107292_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ffd2d754dd31f31240e6eb3ccd0e038d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, мирный план сша по украине
В мире, США, Украина, Мирный план США по Украине
Песков оценил влияние стратегии безопасности США на переговоры по Украине

Песков: новая стратегия нацбезопасности США может помочь переговорам по Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Новая стратегия национальной безопасности США может стать залогом продолжения работы над поиском мирного урегулирования конфликта на Украине, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«

"Можно надеяться, что это может быть таким скромным залогом того, что удастся конструктивно продолжить совместную работу над поисками мирного урегулирования на Украине, как минимум", - сказал он журналисту "России 1" Павлу Зарубину.

В пятницу Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе также говорится, что Белый дом расходится во мнениях с европейскими чиновниками, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Песков прокомментировал изменения в стратегии нацбезопасности США
Вчера, 11:41
 
В миреСШАУкраинаМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала