Двое тайских военных пострадали на границе с Камбоджей, пишут СМИ
14:57 07.12.2025 (обновлено: 17:06 07.12.2025)
Двое тайских военных пострадали на границе с Камбоджей, пишут СМИ
в мире, камбоджа, таиланд
В мире, Камбоджа, Таиланд
© AP Photo / Heng SinithВоенная техника армии Камбоджи в районе границы с Таиландом
Военная техника армии Камбоджи в районе границы с Таиландом - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© AP Photo / Heng Sinith
Военная техника армии Камбоджи в районе границы с Таиландом. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Двое тайских военных пострадали во время перестрелки на границе с Камбоджей, сообщила газета "Кхаосот".
«
"Камбоджийские солдаты открыли огонь по тайским сотрудникам службы безопасности, что побудило тайские войска отреагировать в соответствии с правилами ведения боевых действий, что привело к столкновению, в результате которого двое тайских солдат получили ранения", — говорится в публикации со ссылкой на заявление армии.
Ранее издание писало, что жителей четырех провинций, граничащих с Камбоджей, призвали эвакуироваться в убежища из-за возможной эскалации столкновений.

При этом камбоджийская газета Khmer Times опровергла эту информацию и утверждает, что это тайские войска открыли огонь.
Россияне не обращались в посольство в Таиланде из-за эвакуации на границе.
Обострение ситуации

Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновений, произошедших 28 мая на спорном участке границы. Тогда погиб камбоджийский военный.

Территориальные проблемы достались странам от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым Королевство Сиам (ныне Королевство Таиланд) завершило в 1907 году. Часть границы осталась вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны из-за труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Парижа в 1953-м эти участки стали предметом территориального спора.

Утром 24 июля пограничный конфликт перешел в вооруженную фазу. Камбоджа применила системы залпового огня "Град" в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда. Бангкок нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон были убитые и раненые, включая мирных жителей.
Четыре дня спустя Пномпень и Бангкок договорились о прекращении огня, оно вступило в силу в полночь с 28 на 29 июля. На полях саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре 26 октября премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун и глава правительства Камбоджи Хун Манет подписали декларацию об урегулировании конфликта.
В мире, Камбоджа, Таиланд
 
 
