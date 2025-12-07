Двое тайских военных пострадали на границе с Камбоджей, пишут СМИ

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Двое тайских военных пострадали во время перестрелки на границе с Камбоджей, Двое тайских военных пострадали во время перестрелки на границе с Камбоджей, сообщила газета "Кхаосот".

« "Камбоджийские солдаты открыли огонь по тайским сотрудникам службы безопасности, что побудило тайские войска отреагировать в соответствии с правилами ведения боевых действий, что привело к столкновению, в результате которого двое тайских солдат получили ранения", — говорится в публикации со ссылкой на заявление армии.

Ранее издание писало, что жителей четырех провинций, граничащих с Камбоджей, призвали эвакуироваться в убежища из-за возможной эскалации столкновений.

При этом камбоджийская газета Khmer Times опровергла эту информацию и утверждает, что это тайские войска открыли огонь.

Россияне не обращались в посольство в Таиланде из-за эвакуации на границе.

Обострение ситуации

Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновений, произошедших 28 мая на спорном участке границы. Тогда погиб камбоджийский военный.

Территориальные проблемы достались странам от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым Королевство Сиам (ныне Королевство Таиланд) завершило в 1907 году. Часть границы осталась вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны из-за труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Парижа в 1953-м эти участки стали предметом территориального спора.

Утром 24 июля пограничный конфликт перешел в вооруженную фазу. Камбоджа применила системы залпового огня "Град" в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда. Бангкок нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон были убитые и раненые, включая мирных жителей.