Ушаков объяснил продолжительность переговоров Путина и Уиткоффа
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
13:06 07.12.2025
Ушаков объяснил продолжительность переговоров Путина и Уиткоффа
Ушаков объяснил продолжительность переговоров Путина и Уиткоффа
Ушаков объяснил продолжительность переговоров Путина и Уиткоффа

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков объяснил длительность переговоров президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом по урегулированию на Украине тем, что это "дорога непростая".
Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана Соединенных Штатов по Украине.
«
"Дорога такая непростая", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о том, почему так долго длились переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером в Кремле.
"Где-то мы говорили о том, что, да, это можно обсуждать, а с этим мы согласиться не можем", - добавил помощник российского лидера.
"Договариваться станет не с кем": Киеву отправили условия капитуляции
