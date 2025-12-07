Рейтинг@Mail.ru
Американские военные изучают опыт украинского конфликта, заявил Хегсет - РИА Новости, 07.12.2025
00:35 07.12.2025
Американские военные изучают опыт украинского конфликта, заявил Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет признал, что американские военные изучают опыт украинского конфликта. РИА Новости, 07.12.2025
в мире, украина, калифорния, пит хегсет, рональд рейган, министерство обороны сша
В мире, Украина, Калифорния, Пит Хегсет, Рональд Рейган, Министерство обороны США
© Фото : David B. GleasonПентагон
© Фото : David B. Gleason
Пентагон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет признал, что американские военные изучают опыт украинского конфликта.
"Автономность, как мы видим это на Украине. Это проявляется наружу. И мы учимся на этом, армия учится. Это большая часть будущего", - сказал Хегсет в Калифорнии на форуме имени Рональда Рейгана по национальной обороне.
Хегсет не уточнил, подразумевает ли он использование БПЛА, поскольку вопрос ведущего касался именно технологий. Шеф Пентагона на вопрос о том, что будут представлять из себя конфликты с развитием искусственного интеллекта, сказал, что ИИ не заменит бойцов, вероятней комбинированное использование и техники, и возможностей ИИ.
В миреУкраинаКалифорнияПит ХегсетРональд РейганМинистерство обороны США
 
 
