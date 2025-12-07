https://ria.ru/20251207/pentagon-2060361673.html
Американские военные изучают опыт украинского конфликта, заявил Хегсет
Американские военные изучают опыт украинского конфликта, заявил Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет признал, что американские военные изучают опыт украинского конфликта. РИА Новости, 07.12.2025
Американские военные изучают опыт украинского конфликта, заявил Хегсет
