Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля
02:48 07.12.2025
Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля
Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля
Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,8% с 1 апреля, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия"). РИА Новости, 07.12.2025
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,8% с 1 апреля, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").
"Социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению проиндексируют с 1 апреля. Предполагается, что размер повышения составит 6,8 процента", - сказал Говырин.
