Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля
Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля - РИА Новости, 07.12.2025
Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля
Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,8% с 1 апреля, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия"). РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T02:48:00+03:00
2025-12-07T02:48:00+03:00
2025-12-07T04:13:00+03:00
общество
россия
алексей говырин
госдума рф
единая россия
россия
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,8% с 1 апреля, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").
"Социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению проиндексируют с 1 апреля. Предполагается, что размер повышения составит 6,8 процента", - сказал Говырин
.
Депутат отметил, что социальные пенсии назначают инвалидам с детства и детям-инвалидам, а социальные пенсии по старости положены людям, которые вообще не работали или не смогли набрать необходимый для страховой пенсии стаж и коэффициенты.
"Государственные пенсии положены, например, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда" или людям, пострадавшим от радиационных катастроф", - добавил он.