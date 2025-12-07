Отравившиеся на танкере у берегов Стамбула россияне пришли в себя

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 дек - РИА Новости, Юлия Насулина. Двое российских моряков, пострадавших на борту танкера в Мраморном море в конце ноября, пришли в себя, они остаются в больнице, рассказала РИА Новости супруга еще одного моряка, скончавшегося на судне.

В конце ноября пресс-служба губернатора провинции Стамбул сообщала, что член экипажа танкера Swanlake под флагом Панамы скончался в результате отравления неизвестным веществом в Мраморном море , еще двое россиян пострадали.

"Мне звонила мама одного из (пострадавших) мальчиков. Они оба пришли в себя. Пока остаются в Турции в больнице", - сказала собеседница агентства.

По ее информации, расследование происшествия на танкере еще продолжается.

После инцидента служба губернатора провинции Стамбул сообщила о задержании старшего помощника капитана танкера. Турецкие специалисты обследовали судно и установили, что член экипажа скончался, когда начал очищать резервуар танкера с помощью химического вещества. Попытавшиеся спасти его двое других моряков отравились этим же веществом.