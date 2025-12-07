Рейтинг@Mail.ru
Отравившиеся на танкере у берегов Стамбула россияне пришли в себя - РИА Новости, 07.12.2025
05:00 07.12.2025 (обновлено: 06:23 07.12.2025)
Отравившиеся на танкере у берегов Стамбула россияне пришли в себя
Отравившиеся на танкере у берегов Стамбула россияне пришли в себя
в мире
мраморное море
стамбул
панама
в мире, мраморное море, стамбул, панама
В мире, Мраморное море, Стамбул, Панама
© Фото : VesselFinder/Cengiz TokgözТанкер Swanlake
© Фото : VesselFinder/Cengiz Tokgöz
Танкер Swanlake. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 дек - РИА Новости, Юлия Насулина. Двое российских моряков, пострадавших на борту танкера в Мраморном море в конце ноября, пришли в себя, они остаются в больнице, рассказала РИА Новости супруга еще одного моряка, скончавшегося на судне.
В конце ноября пресс-служба губернатора провинции Стамбул сообщала, что член экипажа танкера Swanlake под флагом Панамы скончался в результате отравления неизвестным веществом в Мраморном море, еще двое россиян пострадали.
"Мне звонила мама одного из (пострадавших) мальчиков. Они оба пришли в себя. Пока остаются в Турции в больнице", - сказала собеседница агентства.
По ее информации, расследование происшествия на танкере еще продолжается.
После инцидента служба губернатора провинции Стамбул сообщила о задержании старшего помощника капитана танкера. Турецкие специалисты обследовали судно и установили, что член экипажа скончался, когда начал очищать резервуар танкера с помощью химического вещества. Попытавшиеся спасти его двое других моряков отравились этим же веществом.
Отмечалось, что в резервуаре были обнаружены аммиак, сероводород и органические летучие соединения в большом количестве.
