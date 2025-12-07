ВС России освободили Кучеровку в Харьковской области и Ровное в ДНР

Красноармейск и Димитров составляют городскую агломерацию. Это важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе. В конце ноября президенту Владимиру Путину доложили о взятии под контроль Красноармейска и южной части Димитрова. Освобождение этого района позволит выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области, чтобы позже перейти к активным наступательным действиям по всей линии соприкосновения.