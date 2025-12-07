Рейтинг@Mail.ru
ВС России освободили Кучеровку в Харьковской области и Ровное в ДНР
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:28 07.12.2025 (обновлено: 13:23 07.12.2025)
ВС России освободили Кучеровку в Харьковской области и Ровное в ДНР
ВС России освободили Кучеровку в Харьковской области и Ровное в ДНР
Российские войска взяли Кучеровку в Харьковской области и Ровное в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 07.12.2025
ВС России освободили Кучеровку в Харьковской области и Ровное в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Российские войска взяли Кучеровку в Харьковской области и Ровное в ДНР, сообщило Минобороны.
"В результате активных действий штурмовых групп 6-й армии освобожден населенный пункт Кучеровка Харьковской области", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Запад" освободили Кучеровку в Харьковской области
Подразделения группировки войск Запад освободили Кучеровку в Харьковской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Запад" освободили Кучеровку в Харьковской области
Бойцы "Запада" продолжили ликвидировать окруженную группировку ВСУ на левом берегу Оскола. Противник потерял более 220 человек, семь боевых бронированных машин, 11 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии.
Подразделения "Центра", в свою очередь, освободили Ровное, зачищают Гришино и уничтожают группировку ВСУ, блокированную в Димитрове.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили Ровное в ДНР
Подразделения группировки войск Центр освободили Ровное в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили Ровное в ДНР

Красноармейск и Димитров составляют городскую агломерацию. Это важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе. В конце ноября президенту Владимиру Путину доложили о взятии под контроль Красноармейска и южной части Димитрова. Освобождение этого района позволит выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области, чтобы позже перейти к активным наступательным действиям по всей линии соприкосновения.

ВСУ потеряли в зоне ответственности бойцов "Центра" до 480 военных, четыре боевые бронированные машины и два автомобиля.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
