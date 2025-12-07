Рейтинг@Mail.ru
В Роспотребнадзоре оценили вероятность высокой заболеваемости ОРВИ в России - РИА Новости, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:58 07.12.2025
https://ria.ru/20251207/orvi-2060365956.html
В Роспотребнадзоре оценили вероятность высокой заболеваемости ОРВИ в России
В Роспотребнадзоре оценили вероятность высокой заболеваемости ОРВИ в России - РИА Новости, 07.12.2025
В Роспотребнадзоре оценили вероятность высокой заболеваемости ОРВИ в России
Заболеваемость респираторными инфекциями будет высокая в России в случае теплой зимы, заявил РИА Новости директор Федерального научно-исследовательского... РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T01:58:00+03:00
2025-12-07T01:58:00+03:00
здоровье - общество
россия
александр семенов (батальон "восток")
роман вильфанд
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
гидрометцентр
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136600/45/1366004536_0:124:2398:1473_1920x0_80_0_0_4b077f1db004ccfe30965659120492d2.jpg
https://ria.ru/20251118/gripp-2055595441.html
https://ria.ru/20251206/vaktsina-2060251867.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136600/45/1366004536_135:0:2263:1596_1920x0_80_0_0_ff9947b3a3468564554e680d7ba96495.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, россия, александр семенов (батальон "восток"), роман вильфанд, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), гидрометцентр, общество
Здоровье - Общество, Россия, Александр Семенов (батальон "Восток"), Роман Вильфанд, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Гидрометцентр, Общество
В Роспотребнадзоре оценили вероятность высокой заболеваемости ОРВИ в России

РИА Новости: заболеваемость ОРВИ в России зимой будет высокой при теплой погоде

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРтутный градусник для измерения температуры
Ртутный градусник для измерения температуры - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Ртутный градусник для измерения температуры. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Заболеваемость респираторными инфекциями будет высокая в России в случае теплой зимы, заявил РИА Новости директор Федерального научно-исследовательского института вирусных инфекций "Виром" Роспотребнадзора Александр Семенов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщал РИА Новости, что зима в России, согласно наиболее вероятному сценарию, будет холоднее предыдущей, но температура всё равно останется теплее нормы.
Простуженный мужчина - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Роспотребнадзор отметил рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в России
18 ноября, 00:21
"Если действительно, как обещают, что будет крайне суровая зима, и все будут сидеть по домам, то заболеваемость респираторными инфекциями будет невысокая ... Будут люди болеть больше, если будет такая не очень суровая, не очень сухая, слякотная, относительно теплая зима", - рассказал Семенов.
Он также отметил, что ковид сейчас встал в один ряд с группой возбудителей респираторных инфекций, волны роста и снижения его заболеваемости гармонично колышутся на протяжении эпидсезона.
"Как мы и говорили с вами в 2021 году и даже в 2020 году, что рано или поздно это все, если ковид останется с нами, а он остался, то это все придет к тому, что он встанет в ряд со своими другими коронавирусами, которыми мы болеем каждый год", - заключил Семенов.
Ежегодная кампания по вакцинации против гриппа - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
В Роспотребнадзоре оценили эффективность вакцины от гриппа
Вчера, 05:42
 
Здоровье - ОбществоРоссияАлександр Семенов (батальон "Восток")Роман ВильфандФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ГидрометцентрОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала