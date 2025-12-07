https://ria.ru/20251207/orenburg-2060375147.html
В Оренбурге ввели план "Ковер"
В Оренбурге ввели план "Ковер" - РИА Новости, 07.12.2025
В Оренбурге ввели план "Ковер"
Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев заявил в Telegram-канале, что план "Ковер" введен на в Оренбурге. РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T04:41:00+03:00
2025-12-07T04:41:00+03:00
2025-12-07T04:46:00+03:00
оренбург
безопасность
специальная военная операция на украине
евгений солнцев
оренбургская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837782655_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_82acb2d1165550ca2a6fdaf72e48419c.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
оренбург
оренбургская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837782655_357:0:3088:2048_1920x0_80_0_0_418d08225cc7e5292adce37a230220d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбург, безопасность, евгений солнцев, оренбургская область
Оренбург, Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Евгений Солнцев, Оренбургская область
В Оренбурге ввели план "Ковер"
Солнцев сообщил о плане "Ковер" в Оренбурге