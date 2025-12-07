В Швейцарии провели опрос о желаемой численности населения страны

ЖЕНЕВА, 7 дек - РИА Новости. В Швейцарии 48% граждан поддерживают идею ограничения численности населения страны 10 миллионами человек за счет сокращения иммиграции, следует из опроса компании Tamedia для издания 24heures.

Так, на вопрос, "необходимо ли ограничить численность населения страны 10 миллионами человек к 2050 году", 37% респондентов ответили "да" и 11% - "скорее да". Еще 13% ответили "скорее нет", 11% не сформировали своё мнение и лишь 28% ответили твёрдое "нет".

С идеей выступила имеющая большинство в парламенте Швейцарская народная партия (UDC).

Представители партии указывают на проблемы связанные с перенаселением и иммиграцией: переполненный общественный транспорт, нехватку жилья, рост арендной платы, рост преступности.

В сентябре Нижняя палата парламента Швейцарии , Национальный совет, отвергла законопроект. Теперь по нему должна высказаться верхняя палата парламента, Совет кантонов, к которой вопрос перейдет на рассмотрение 15 декабря.

Согласно прогнозу швейцарского Федерального статистического управления (OFS), население Швейцарии увеличится с 9 миллионов человек в конце 2024 года примерно до 10,5 миллиона в 2055 году из-за иммиграции.

При этом с 2035 года этот рост будет обеспечиваться исключительно за счёт иммиграции, так как естественный прирост населения станет отрицательным с этой даты. В 2024 году рождаемость упала до самого низкого уровня – 1,29 ребёнка на одну женщину в Швейцарии. Демографы также подсчитали, что если иммиграция полностью прекратится, население резко сократится, и к 2050 году в Швейцарии будет проживать всего 6,5 миллиона человек, а в 2070 - лишь 4,7 миллиона.

Как отмечает издание, если инициатива будет принята, Федеральному совету и парламенту придётся вмешаться, как только численность населения превысит 9,5 миллиона человек. Лица, получившие разрешение на временное проживание, потеряют право на получение вида на жительство, швейцарского гражданства или любого другого права на пребывание. Если же этих мер окажется недостаточно, Берну придётся расторгнуть международные договоры, в частности, соглашение о свободном передвижении лиц с Европейским союзом. Этот вопрос вызывает напряжённость в деловых кругах, особенно в связи с обсуждением нового пакета двусторонних соглашений с Брюсселем