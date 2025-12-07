Совбез ООН не смог остановить войну в Судане, считает местный политик

"Со всем уважением к Совбезу ООН как главному мировому учреждению, призванному разрешать проблемы с правами человека, сохранением безопасности и мира на международном уровне, - но война в Судане продолжается уже 32 месяца, и нет каких-либо предпосылок для ее завершения. В результате этого конфликта огромное количество погибших, пострадавших и пропавших без вести, а также беженцев. И все это вдобавок к масштабным разрушениям инфраструктуры", - сказал он РИА Новости.