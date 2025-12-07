Рейтинг@Mail.ru
Совбез ООН не смог остановить войну в Судане, считает местный политик
01:02 07.12.2025
Совбез ООН не смог остановить войну в Судане, считает местный политик
Совбез ООН не смог остановить войну в Судане, считает местный политик

БЕНГАЗИ, 7 дек - РИА Новости. Совет безопасности ООН продемонстрировал неспособность разрешить гражданскую войну в Судане, которая продолжается с апреля 2023 года, принятых мер оказалось недостаточно, заявил в беседе с РИА Новости глава Национальной партии "Аль-Умма" Фадлаалах Бурма Насер.
"Со всем уважением к Совбезу ООН как главному мировому учреждению, призванному разрешать проблемы с правами человека, сохранением безопасности и мира на международном уровне, - но война в Судане продолжается уже 32 месяца, и нет каких-либо предпосылок для ее завершения. В результате этого конфликта огромное количество погибших, пострадавших и пропавших без вести, а также беженцев. И все это вдобавок к масштабным разрушениям инфраструктуры", - сказал он РИА Новости.
Дым в городе Хартум во время конфликта между Силами быстрого реагирования и регулярной армией - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Судан рассчитывает на поддержку России в восстановлении страны
21 ноября, 06:55
По словам собеседника агентства, принятых со стороны ООН мер оказалось недостаточно, в том время как высокий риск масштабирования конфликта на соседние страны попросту не учитывается.
Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выразил опасения о возможной новой волне зверств в Судане на фоне всплеска ожесточенных боев в регионе Кордофан между правительственными войсками и мятежниками из Сил быстрого реагирования (СБР).
Лидер СБР Мухаммед Хамдан Дагло заявил 24 ноября о согласии пойти на трехмесячное перемирие, предложенное посредниками в суданском конфликте в лице США, Саудовской Аравии, Египта и ОАЭ. Однако глава Суверенного совета Судана, главнокомандующий армией страны Абдель Фаттах аль-Бурхан категорически отвергает условия мирных инициатив.
Вооруженные силы Судана 26 марта сообщили о полном освобождении столицы страны - Хартума - от СБР. Повстанцы, в свою очередь, в первой половине апреля активизировали боевые действия на юге и западе государства, в особенности в регионах Дарфур и Кордофан, и объявили о формировании собственного правительства на подконтрольных территориях. Обе стороны вооруженного конфликта обвиняют друг друга в убийстве мирных жителей.
С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между СБР под командованием Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) подчеркивал, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Судан признателен России за поддержку, в том числе в СБ ООН
21 ноября, 05:45
 
