https://ria.ru/20251207/obstrely-2060392488.html
ВСУ нанесли 36 ударов по левобережью Херсонской области за сутки
ВСУ нанесли 36 ударов по левобережью Херсонской области за сутки - РИА Новости, 07.12.2025
ВСУ нанесли 36 ударов по левобережью Херсонской области за сутки
Украинские боевики за сутки нанесли 36 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных... РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T10:02:00+03:00
2025-12-07T10:02:00+03:00
2025-12-07T10:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
днепр (река)
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820372892_0:150:3235:1970_1920x0_80_0_0_57a0d02301ff30d0dc708d0b6c7e2d32.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
днепр (река)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820372892_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_941153cc31dae002d765545e8e71f408.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, херсонская область , днепр (река), вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Днепр (река), Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ нанесли 36 ударов по левобережью Херсонской области за сутки
ВСУ 36 раз за сутки обстреляли из артиллерии левобережье Херсонской области