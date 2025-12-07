Рейтинг@Mail.ru
"Возьмут Банковую". На Украине сообщили плохие новости Зеленскому - РИА Новости, 07.12.2025
15:55 07.12.2025 (обновлено: 16:59 07.12.2025)
"Возьмут Банковую". На Украине сообщили плохие новости Зеленскому
"Возьмут Банковую". На Украине сообщили плохие новости Зеленскому
После отставки главы офиса Зеленского Андрея Ермака, между главой киевского режима и кругами, близкими к демократам США, установилось перемирие, так как... РИА Новости, 07.12.2025
в мире, украина, сша, андрей ермак, герман галущенко, светлана гринчук, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), страна.ua, энергоатом, дело миндича
"Возьмут Банковую". На Украине сообщили плохие новости Зеленскому

Отставка Ермака заметно ослабила контроль Зеленского над Украиной

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. После отставки главы офиса Зеленского Андрея Ермака, между главой киевского режима и кругами, близкими к демократам США, установилось перемирие, так как последние считают, что достаточно ослабили его контроль, пишет издание "Страна.ua".
"Последние считают, что Зеленский уже достаточно ослаблен, деморализован и теперь они могут взять Банковую, фракцию "Слуги народа" и правительство под свой контроль, потому и притормозили дальнейшую раскрутку дела против Миндича", — выразил мнение источник.
При этом в статье утверждается, что на Зеленского якобы не будут оказывать давление, пока тот "ведет себя мирно".

Коррупционный скандал на Украине

Десятого ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Бюро провело обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Миндича, которого считают создателем преступной группировки. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По данным Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.
Антикоррупционное бюро уже предъявило обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку.
Как утверждает Зеленский, он не знал, что происходит за его спиной. В прошлую пятницу он объявил об отставке главы своего офиса Ермака. Утром того же дня дома и на рабочем месте чиновника прошли обыски в рамках расследования коррупции в энергетике.
В миреУкраинаСШААндрей ЕрмакГерман ГалущенкоСветлана ГринчукНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Страна.uaЭнергоатомДело Миндича
 
 
