"Возьмут Банковую". На Украине сообщили плохие новости Зеленскому

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. После отставки главы офиса Зеленского Андрея Ермака, между главой киевского режима и кругами, близкими к демократам США, установилось перемирие, так как последние считают, что достаточно ослабили его контроль, пишет издание "Страна.ua".

"Последние считают, что Зеленский уже достаточно ослаблен, деморализован и теперь они могут взять Банковую, фракцию "Слуги народа" и правительство под свой контроль, потому и притормозили дальнейшую раскрутку дела против Миндича", — выразил мнение источник.

При этом в статье утверждается, что на Зеленского якобы не будут оказывать давление, пока тот "ведет себя мирно".

Коррупционный скандал на Украине

Десятого ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Бюро провело обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко , в компании " Энергоатом ", а также у Миндича, которого считают создателем преступной группировки. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.

Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По данным Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.

Антикоррупционное бюро уже предъявило обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку.