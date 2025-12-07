Рейтинг@Mail.ru
Госдума утвердила закон о господдержке НКО, работающим с ветеранами СВО
10:31 07.12.2025 (обновлено: 10:32 07.12.2025)
Госдума утвердила закон о господдержке НКО, работающим с ветеранами СВО
С 9 декабря вступает в силу закон, который позволит НКО, работающим с ветеранами СВО, получать меры господдержки, сообщила пресс-служба Госдумы. РИА Новости, 07.12.2025
общество, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. С 9 декабря вступает в силу закон, который позволит НКО, работающим с ветеранами СВО, получать меры господдержки, сообщила пресс-служба Госдумы.
"На следующей неделе вступает в силу закон о внесении изменений в ФЗ "О некоммерческих организациях", который позволит НКО, работающим с ветеранами специальной военной операции, получать меры господдержки. Нормы начнут действовать с 9 декабря", - говорится в сообщении.
По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, изменения в законе дают дополнительные возможности по развитию НКО, оказывающих помощь бойцам в реабилитации.
"Их работа – это часть системы поддержки участников СВО, которая позволяет нашим солдатам, офицерам быстрее восстановиться и вернуться к мирной жизни, а также их родных и близких", – сказал Володин.
Согласно положениям закона, некоммерческие организации, помогающие ветеранам боевых действий в реабилитации, социально-трудовой адаптации и профессиональной переподготовке, а также оказывающие психологическую помощь демобилизованным участникам СВО и членам их семей, получат статус социально ориентированных и право на государственную и муниципальную поддержку, в том числе имущественную и финансовую.
Как отмечал Володин, с начала специальной военной операции принято 148 законов, направленных на обеспечение нужд специальной военной операции и их участников. Он добавлял, что нужно сделать все, чтобы военнослужащие и их близкие ни в чем не нуждались, а также поддерживать тех, кто им помогает.
Общество Вячеслав Володин Госдума РФ
 
 
