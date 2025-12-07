Госдума утвердила закон о господдержке НКО, работающим с ветеранами СВО

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. С 9 декабря вступает в силу закон, который позволит НКО, работающим с ветеранами СВО, получать меры господдержки, С 9 декабря вступает в силу закон, который позволит НКО, работающим с ветеранами СВО, получать меры господдержки, сообщила пресс-служба Госдумы.

"На следующей неделе вступает в силу закон о внесении изменений в ФЗ "О некоммерческих организациях", который позволит НКО, работающим с ветеранами специальной военной операции, получать меры господдержки. Нормы начнут действовать с 9 декабря", - говорится в сообщении.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина , изменения в законе дают дополнительные возможности по развитию НКО, оказывающих помощь бойцам в реабилитации.

"Их работа – это часть системы поддержки участников СВО, которая позволяет нашим солдатам, офицерам быстрее восстановиться и вернуться к мирной жизни, а также их родных и близких", – сказал Володин.

Согласно положениям закона, некоммерческие организации, помогающие ветеранам боевых действий в реабилитации, социально-трудовой адаптации и профессиональной переподготовке, а также оказывающие психологическую помощь демобилизованным участникам СВО и членам их семей, получат статус социально ориентированных и право на государственную и муниципальную поддержку, в том числе имущественную и финансовую.