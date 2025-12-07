Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху заявил о скором переходе ко второй стадии мирного плана по Газе - РИА Новости, 07.12.2025
15:05 07.12.2025
Нетаньяху заявил о скором переходе ко второй стадии мирного плана по Газе
Нетаньяху заявил о скором переходе ко второй стадии мирного плана по Газе
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в воскресенье, что первая часть мирного плана президента США Дональда Трампа уже практически реализована и в скором... РИА Новости, 07.12.2025
в мире
израиль
сша
биньямин нетаньяху
дональд трамп
сектор газа
израиль
сша
сектор газа
в мире, израиль, сша, биньямин нетаньяху, дональд трамп, сектор газа
В мире, Израиль, США, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, Сектор Газа
Нетаньяху заявил о скором переходе ко второй стадии мирного плана по Газе

Нетаньяху заявил о скором переходе ко второй стадии мирного плана Трампа по Газе

© AP Photo / Nathan HowardБиньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© AP Photo / Nathan Howard
Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 дек - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в воскресенье, что первая часть мирного плана президента США Дональда Трампа уже практически реализована и в скором времени стороны перейдут ко второй его стадии, которая предусматривает разоружение палестинского движения ХАМАС и демилитаризацию палестинского анклава.
"В Газе остался последний павший заложник ..., который должен вернуться на родину, вскоре после этого мы перейдем ко второму этапу, который сложнее, чем первый. Нас ждет второй этап..., включающий разоружение ХАМАС и демилитаризацию Газы", - заявил Нетаньяху на пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.
Жители Тель-Авива во время митинга - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
В Тель-Авиве сотни людей вышли на митинг против помилования Нетаньяху
6 декабря, 21:34
По словам Нетаньяху, существует и третий этап - "дерадикализация Газы".
"Это тоже считалось невозможным, но в Германии это было сделано. Это было сделано в Японии. Это было сделано в странах Персидского залива. Этого можно достичь и в Газе, но, конечно, ХАМАС должен быть ликвидирован", - отметил премьер.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября. К этому времени палестинские радикалы продолжали удерживать 20 живых заложников и тела 28 погибших заложников.
Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2000 палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки.
В настоящее время ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену. Палестинская сторона ранее вернула Израилю тела 27 заложников, которые были опознаны.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Действия Израиля в Газе поставили Германию перед рядом дилемм, заявил Мерц
Вчера, 14:52
 
