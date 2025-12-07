Правительство утвердило постановление о создании нацпарка "Святые горы"

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Национальный парк "Святые горы" будет создан на территории ДНР и ЛНР, соответствующее постановление утвердило правительство, Национальный парк "Святые горы" будет создан на территории ДНР и ЛНР, соответствующее постановление утвердило правительство, сообщила пресс-служба кабмина РФ.

По данным пресс-службы, площадь нацпарка составит более 40,7 тысячи га.

"В его состав входят 7 крупных лесных массивов, а также лесные и луговые урочища, расположенные вдоль долины реки Северский Донец. Там произрастает свыше 870 видов растений и обитают более 330 видов животных, в том числе 12 видов растений и 26 видов животных, занесённых в Красную книгу России", - сообщили в пресс-службе.

Также в кабмине отметили, что территория парка имеет важное археологическое значение.

"В этих местах было обнаружено 129 археологических памятников, которые датируются различными эпохами – от времени палеолита до Средневековья. Кроме того, к границам парка примыкает Свято-Успенская Святогорская лавра – действующий мужской монастырь, расположенный на меловых горах. Все это создаёт уникальный природно-рекреационный комплекс, который является одной из главных природных и туристических достопримечательностей Донбасса", - сообщили в кабмине.

Кроме того, отмечается, что создание национального парка будет способствовать сохранению видового, экосистемного и ландшафтного разнообразия, а также позволит реализовать рекреационный потенциал этой территории.