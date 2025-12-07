https://ria.ru/20251207/natspark-2060395631.html
Правительство утвердило постановление о создании нацпарка "Святые горы"
Правительство утвердило постановление о создании нацпарка "Святые горы"
Национальный парк "Святые горы" будет создан на территории ДНР и ЛНР, соответствующее постановление утвердило правительство, сообщила пресс-служба кабмина РФ. РИА Новости, 07.12.2025
На территории ДНР и ЛНР создадут национальный парк "Святые горы"
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости.
Национальный парк "Святые горы" будет создан на территории ДНР и ЛНР, соответствующее постановление утвердило правительство, сообщила
пресс-служба кабмина РФ.
"На территории Артёмовского
, Краснолиманского и Славянского муниципальных округов Донецкой Народной Республики
, а также города Лисичанска Луганской Народной Республики
будет создан национальный парк "Святые горы". Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, площадь нацпарка составит более 40,7 тысячи га.
"В его состав входят 7 крупных лесных массивов, а также лесные и луговые урочища, расположенные вдоль долины реки Северский Донец. Там произрастает свыше 870 видов растений и обитают более 330 видов животных, в том числе 12 видов растений и 26 видов животных, занесённых в Красную книгу России", - сообщили в пресс-службе.
Также в кабмине отметили, что территория парка имеет важное археологическое значение.
"В этих местах было обнаружено 129 археологических памятников, которые датируются различными эпохами – от времени палеолита до Средневековья. Кроме того, к границам парка примыкает Свято-Успенская Святогорская лавра – действующий мужской монастырь, расположенный на меловых горах. Все это создаёт уникальный природно-рекреационный комплекс, который является одной из главных природных и туристических достопримечательностей Донбасса", - сообщили в кабмине.
Кроме того, отмечается, что создание национального парка будет способствовать сохранению видового, экосистемного и ландшафтного разнообразия, а также позволит реализовать рекреационный потенциал этой территории.
Работа идёт в рамках реализации программы социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
.