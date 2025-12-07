Рейтинг@Mail.ru
Правительство утвердило постановление о создании нацпарка "Святые горы" - РИА Новости, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:03 07.12.2025
https://ria.ru/20251207/natspark-2060395631.html
Правительство утвердило постановление о создании нацпарка "Святые горы"
Правительство утвердило постановление о создании нацпарка "Святые горы" - РИА Новости, 07.12.2025
Правительство утвердило постановление о создании нацпарка "Святые горы"
Национальный парк "Святые горы" будет создан на территории ДНР и ЛНР, соответствующее постановление утвердило правительство, сообщила пресс-служба кабмина РФ. РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T11:03:00+03:00
2025-12-07T11:03:00+03:00
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152084/35/1520843522_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_132b95fed94d5b94e7ed76136a652c7a.jpg
https://ria.ru/20250706/zapovednik-2027465172.html
https://ria.ru/20250629/pravitelstvo--2026135013.html
https://ria.ru/20250803/zapovednik-2033081156.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152084/35/1520843522_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_199c55d95bb7f72ce03aac146f7d7a09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, общество
Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Общество
Правительство утвердило постановление о создании нацпарка "Святые горы"

На территории ДНР и ЛНР создадут национальный парк "Святые горы"

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкЗдание Дома правительства РФ
Здание Дома правительства РФ - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Здание Дома правительства РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Национальный парк "Святые горы" будет создан на территории ДНР и ЛНР, соответствующее постановление утвердило правительство, сообщила пресс-служба кабмина РФ.
"На территории Артёмовского, Краснолиманского и Славянского муниципальных округов Донецкой Народной Республики, а также города Лисичанска Луганской Народной Республики будет создан национальный парк "Святые горы". Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении.
Половецкое каменное изваяние в Хомутовской степи заповедника Степь Донецкая - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
В России появится новый заповедник
6 июля, 10:18
По данным пресс-службы, площадь нацпарка составит более 40,7 тысячи га.
"В его состав входят 7 крупных лесных массивов, а также лесные и луговые урочища, расположенные вдоль долины реки Северский Донец. Там произрастает свыше 870 видов растений и обитают более 330 видов животных, в том числе 12 видов растений и 26 видов животных, занесённых в Красную книгу России", - сообщили в пресс-службе.
Также в кабмине отметили, что территория парка имеет важное археологическое значение.
"В этих местах было обнаружено 129 археологических памятников, которые датируются различными эпохами – от времени палеолита до Средневековья. Кроме того, к границам парка примыкает Свято-Успенская Святогорская лавра – действующий мужской монастырь, расположенный на меловых горах. Все это создаёт уникальный природно-рекреационный комплекс, который является одной из главных природных и туристических достопримечательностей Донбасса", - сообщили в кабмине.
Председатель правительства России Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Правительство утвердило создание Черноморского заповедника
29 июня, 13:34
Кроме того, отмечается, что создание национального парка будет способствовать сохранению видового, экосистемного и ландшафтного разнообразия, а также позволит реализовать рекреационный потенциал этой территории.
Работа идёт в рамках реализации программы социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Лес - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
В ЛНР создадут государственный природный заповедник
3 августа, 12:31
 
Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала