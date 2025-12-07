Рейтинг@Mail.ru
Президент Чехии допустил, что НАТО будет сбивать российские самолеты
23:51 07.12.2025
Президент Чехии допустил, что НАТО будет сбивать российские самолеты
Президент Чехии допустил, что НАТО будет сбивать российские самолеты
Президент Чехии Петр Павел допустил, что в будущем НАТО будет сбивать российские самолеты и беспилотники, оправдав эти действия альянса якобы возможным... РИА Новости, 07.12.2025
в мире
россия
чехия
петр павел
нато
в мире, россия, чехия, петр павел, нато
В мире, Россия, Чехия, Петр Павел, НАТО
Президент Чехии допустил, что НАТО будет сбивать российские самолеты

Петр Павел допустил, что НАТО будет сбивать российские самолеты и БПЛА

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент Чехии Петр Павел допустил, что в будущем НАТО будет сбивать российские самолеты и беспилотники, оправдав эти действия альянса якобы возможным нарушением воздушного пространства со стороны РФ.
СМИ ряда европейских стран в конце сентября и начале октября сообщали об обнаружении беспилотников вблизи аэропортов. Такие инциденты были зафиксированы в Дании, Норвегии и Германии. В ряде случаев за ними следовали безосновательные заявления о причастности к ним России. Кроме того, Эстония бездоказательно заявляла о якобы нарушении своего воздушного пространства, несмотря на то, что Минобороны РФ сообщало, что 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область, а полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля.
Используемый белорусской оппозицией бело-красно-белый флаг у здания мэрии Вильнюса - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Провокация Вильнюса с дроном была ради деньги от ЕС, считают в Белоруссии
Вчера, 22:15
"Я полагаю, что будет момент, если эти нарушения продолжаются, когда мы (НАТО - ред.) будем вынуждены перейти к более жестким мерам, в том числе, возможно, и сбиванию российского самолета или дронов", - заявил Павел в интервью изданию Times.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ранее подобные беспочвенные обвинения, заявлял, что о сценарии, при котором страны НАТО якобы готовы сбивать российские самолеты, даже не хочется говорить. При этом он настоятельно подчеркнул, что все полеты российские военные самолеты осуществляют в строгом соответствии с международными правилами.
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" пошутил, что больше не будет запускать дроны - "ни во Францию, ни в Данию", ни еще куда-либо, куда они якобы долетают.
Истребитель-бомбардировщик F-35 - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Нидерланды подняли F-35 для перехвата неопознанного дрона без связи
Вчера, 21:50
 
