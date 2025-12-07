Президент Чехии допустил, что НАТО будет сбивать российские самолеты

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент Чехии Петр Павел допустил, что в будущем НАТО будет сбивать российские самолеты и беспилотники, оправдав эти действия альянса якобы возможным нарушением воздушного пространства со стороны РФ.
СМИ ряда европейских стран в конце сентября и начале октября сообщали об обнаружении беспилотников вблизи аэропортов. Такие инциденты были зафиксированы в Дании, Норвегии и Германии. В ряде случаев за ними следовали безосновательные заявления о причастности к ним России. Кроме того, Эстония бездоказательно заявляла о якобы нарушении своего воздушного пространства, несмотря на то, что Минобороны РФ сообщало, что 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область, а полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ранее подобные беспочвенные обвинения, заявлял, что о сценарии, при котором страны НАТО якобы готовы сбивать российские самолеты, даже не хочется говорить. При этом он настоятельно подчеркнул, что все полеты российские военные самолеты осуществляют в строгом соответствии с международными правилами.
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" пошутил, что больше не будет запускать дроны - "ни во Францию, ни в Данию", ни еще куда-либо, куда они якобы долетают.