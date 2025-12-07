Рейтинг@Mail.ru
Налоговая закрыла одну из компаний Киркорова
07.12.2025
07:22 07.12.2025
Налоговая закрыла одну из компаний Киркорова
Налоговая закрыла одну из компаний Киркорова
Налоговая закрыла одну из компаний певца Филлипа Киркорова, счета фирмы заблокированы, следует из юридических документов, которые есть в распоряжении РИА... РИА Новости, 07.12.2025
Налоговая закрыла одну из компаний Киркорова

Певец Филипп Киркоров
Певец Филипп Киркоров. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Налоговая закрыла одну из компаний певца Филлипа Киркорова, счета фирмы заблокированы, следует из юридических документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Как из них следует, ООО "Филипп Киркоров корпорейшен" было зарегистрировано в подмосковном Красногорске в августе 2019 года и занималось оно "деятельностью в области исполнительских искусств".
Певец Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
С Киркорова потребовали деньги за кредит, отработанный на корпоративе
18 ноября, 12:02
Согласно документам, налоговая в июне 2025 года приняла решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ, а 18 сентября этого года юрлицо было исключено из ЕГРЮЛ в связи с наличием недостоверных сведений о нем.
Кроме того, как следует из материалов, у компании остались заблокированы банковские счета из-за "непредставления налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления".
Согласно данным судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости, из-за долгов в отношении фирмы возбуждено три исполнительных производства: два из них касаются "иных взысканий имущественного характера в пользу физических и юридических лиц" и одно – о взыскании госпошлины. Общая сумма, которую приставы взыскивают с компании Киркорова, составляет 68,2 тысячи рублей.
Помимо этого, операции по счетам другой компании Киркорова, которая занимается продажей одежды, ФНС приостанавливает с 2021 года, а последний раз – в августе этого года из-за "непредставления налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления". Кроме того, у фирмы "Филл фо ю" есть задолженность в 5,4 тысячи рублей.
Певец Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Суд отказался от упрощенного рассмотрения иска к Киркорову
13 ноября, 10:49
 
