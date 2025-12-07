Налоговая закрыла одну из компаний Киркорова

МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Налоговая закрыла одну из компаний певца Филлипа Киркорова, счета фирмы заблокированы, следует из юридических документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Как из них следует, ООО " Филипп Киркоров корпорейшен" было зарегистрировано в подмосковном Красногорске в августе 2019 года и занималось оно "деятельностью в области исполнительских искусств".

Согласно документам, налоговая в июне 2025 года приняла решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ, а 18 сентября этого года юрлицо было исключено из ЕГРЮЛ в связи с наличием недостоверных сведений о нем.

Кроме того, как следует из материалов, у компании остались заблокированы банковские счета из-за "непредставления налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления".

Согласно данным судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости, из-за долгов в отношении фирмы возбуждено три исполнительных производства: два из них касаются "иных взысканий имущественного характера в пользу физических и юридических лиц" и одно – о взыскании госпошлины. Общая сумма, которую приставы взыскивают с компании Киркорова, составляет 68,2 тысячи рублей.