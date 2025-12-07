Рейтинг@Mail.ru
Надымская детская школа искусств открылась на Ямале после модернизации
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
21:33 07.12.2025
Надымская детская школа искусств открылась на Ямале после модернизации
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
Новости
дмитрий артюхов
Ямало-Ненецкий автономный округ, Дмитрий Артюхов
САЛЕХАРД, 7 дек – РИА Новости. Детская школа искусств Надыма открылась на Ямале после масштабной модернизации здания и технического оснащения, в школе будут обучаться свыше 700 детей, сообщает правительство округа.
"Детская школа искусств Надыма открылась после реновации. Постигать творческие дисциплины здесь будут порядка 730 учеников под руководством 50 преподавателей. Для ребят подготовлены современные учебные классы с качественной звукоизоляцией и акустикой, студия звукозаписи и творческая мастерская для гончарных работ. Участниками первого концерта в обновленной ДШИ стали зрители прямой линии с губернатором Дмитрием Артюховым", - говорится в сообщении.
По данным региональных властей, Надымской ДШИ более 50 лет. Обновленное здание площадью более четырех тысяч квадратных метров прошло полное преобразование. В рамках модернизации была отремонтирована кровля, заменены системы отопления, водоснабжения и водоотведения, а также смонтированы новые системы вентиляции, освещения и видеонаблюдения. Все учебные классы получили качественную звукоизоляцию и новую мебель. В школе также появились современные учебные классы, студия звукозаписи и творческая мастерская для гончарных работ. В 2026 году планируется запуск трех новых программ.
"У нас есть большая задача – охватить как можно больше детей дополнительным образованием, особенно в сфере искусства. Сейчас развивается искусственный интеллект, технологии. Сложно представить, что нужно знать, чтобы быть успешным через 10–15 лет. Очевидно, что такого рода навыки, как искусство, музыка будут развивать душу ребенка. И какие бы ни были технологии, это будет сильная сторона человека. Он будет более конкурентоспособный, более эмпатичный, более уверенный в своих силах. Любое допобразование будет делать наших детей более успешными в жизни и более счастливыми людьми, я надеюсь", - цитирует слова Артюхова пресс-служба правительства региона.
Также, по данным регионального правительства, за последние три года ямальские учреждения культуры значительно пополнились музыкальными инструментами, всего поступило свыше 2,5 тысячи единиц. В следующем году планируется приобрести еще порядка 200 инструментов. Кроме того, к 2030 году на Ямале запланировано обновление девяти школ искусств. После капитального ремонта уже открыты школы в Ханымее, Лабытнанги, Салехарде и Ноябрьске.
Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий Артюхов
 
 
