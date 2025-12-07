https://ria.ru/20251207/mvd-2060412818.html
МВД рассказало, безопасно ли использовать Face ID в банковских приложениях
Технология распознавания лица (Face ID) остается надежным способом защиты персональных данных и финансовых операций, он активно используется банками России и... РИА Новости, 07.12.2025
экономика, россия, технологии
