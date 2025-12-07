МВД рассказало, безопасно ли использовать Face ID в банковских приложениях

МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Технология распознавания лица (Face ID) остается надежным способом защиты персональных данных и финансовых операций, он активно используется банками России и рекомендован как эффективный инструмент для повышения уровня безопасности мобильных приложений, заявили в пресс-службе МВД РФ.