Рейтинг@Mail.ru
МВД рассказало, безопасно ли использовать Face ID в банковских приложениях - РИА Новости, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:21 07.12.2025
https://ria.ru/20251207/mvd-2060412818.html
МВД рассказало, безопасно ли использовать Face ID в банковских приложениях
МВД рассказало, безопасно ли использовать Face ID в банковских приложениях - РИА Новости, 07.12.2025
МВД рассказало, безопасно ли использовать Face ID в банковских приложениях
Технология распознавания лица (Face ID) остается надежным способом защиты персональных данных и финансовых операций, он активно используется банками России и... РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T14:21:00+03:00
2025-12-07T14:21:00+03:00
экономика
россия
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049766370_0:208:3072:1936_1920x0_80_0_0_a64afb1ca5f11006d8abda76f46dc7e8.jpg
https://ria.ru/20251203/mvd-2059561317.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049766370_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_33c37a5564c3b55ce74846b1f75ab223.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, технологии
Экономика, Россия, Технологии
МВД рассказало, безопасно ли использовать Face ID в банковских приложениях

МВД назвало Face ID надежным способом защиты персональных данных

© Getty Images / juanma hacheМужчина со смартфоном и банковской картой
Мужчина со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© Getty Images / juanma hache
Мужчина со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Технология распознавания лица (Face ID) остается надежным способом защиты персональных данных и финансовых операций, он активно используется банками России и рекомендован как эффективный инструмент для повышения уровня безопасности мобильных приложений, заявили в пресс-службе МВД РФ.
"Технология распознавания лица (Face ID) остается надежным способом защиты персональных данных и финансовых операций. Этот метод аутентификации активно используется банками России и рекомендован как эффективный инструмент для повышения уровня безопасности мобильных устройств и приложений", - заявили в МВД РФ.
Госуслуги - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
МВД рассказало, что делать, если мошенники взломали аккаунт на "Госуслугах"
3 декабря, 16:47
 
ЭкономикаРоссияТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала