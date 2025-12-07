Рейтинг@Mail.ru
09:21 07.12.2025 (обновлено: 09:42 07.12.2025)
Женщина, которую сбил мусоровоз в Улан-Удэ, умерла в больнице
Женщина, которую мусоровоз сбил на зебре в Улан-Удэ, умерла в больнице, сообщило МВД Бурятии. РИА Новости, 07.12.2025
Женщина, которую сбил мусоровоз в Улан-Удэ, умерла в больнице

УЛАН-УДЭ, 7 дек - РИА Новости. Женщина, которую мусоровоз сбил на зебре в Улан-Удэ, умерла в больнице, сообщило МВД Бурятии.
Днём в воскресенье на перекрестке улиц Ключевская и Дарханская в Улан-Удэ мусоровоз сбил женщину на зебре. На кадрах, опубликованных комитетом, видно, что на светофоре мигают последние секунды разрешающего знака для автомобилей. Женщина, увидев надвигающийся мусоровоз, ускоряется и пытается перебежать дорогу, а водитель крупной техники пытается уйти от удара, однако по касательной все же задевает пешехода.
"В результате ДТП пешеход скончалась от полученных травм в медицинском учреждении. В настоящее время полицейскими устанавливается личность погибшей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на данный момент полицейские устанавливают причины и обстоятельства ДТП.
