Вход в здание Третьяковской галереи на Крымском валу закрыли до 18:00

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Вход в здание Новой Третьяковской галереи на Крымском валу закрыт до 18.00 мск, Вход в здание Новой Третьяковской галереи на Крымском валу закрыт до 18.00 мск, сообщили в пресс-службе галереи.

"Вход в здание Третьяковской галереи на Крымском Валу будет сегодня закрыт до 18.00", - говорится в сообщении в Telegram-канале галереи.

В пресс-службе галереи подтвердили РИА Новости, что посетителей в здании на данный момент нет.

О возобновлении работы выставки Карла Брюллова и постоянной экспозиции "Искусство ХХ века" мы проинформируем на сайте и в социальных сетях Галереи, добавили в пресс-службе.