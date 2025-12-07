Рейтинг@Mail.ru
Вход в здание Третьяковской галереи на Крымском валу закрыли до 18:00
Культура
 
15:51 07.12.2025 (обновлено: 15:52 07.12.2025)
Вход в здание Третьяковской галереи на Крымском валу закрыли до 18:00
Вход в здание Новой Третьяковской галереи на Крымском валу закрыт до 18.00 мск, сообщили в пресс-службе галереи. РИА Новости, 07.12.2025
Вход в здание Третьяковской галереи на Крымском валу закрыли до 18:00

Вход в Третьяковскую галерею на Крымском валу закрыли до 18:00 мск в воскресенье

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТретьяковская галерея на Крымском валу
Третьяковская галерея на Крымском валу. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Вход в здание Новой Третьяковской галереи на Крымском валу закрыт до 18.00 мск, сообщили в пресс-службе галереи.
"Вход в здание Третьяковской галереи на Крымском Валу будет сегодня закрыт до 18.00", - говорится в сообщении в Telegram-канале галереи.
В пресс-службе галереи подтвердили РИА Новости, что посетителей в здании на данный момент нет.
О возобновлении работы выставки Карла Брюллова и постоянной экспозиции "Искусство ХХ века" мы проинформируем на сайте и в социальных сетях Галереи, добавили в пресс-службе.
"Посетители, которые были вынуждены прервать посещение выставок или купили билеты на эти сеансы, смогут сдать билеты или посетить выставки в любое удобное время в течение 14 дней", - говорится в сообщении.
Куда пойти в декабре и январе. Главные выставки сезона
