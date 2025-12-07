https://ria.ru/20251207/muzey-2060421823.html
Вход в здание Третьяковской галереи на Крымском валу закрыли до 18:00
Вход в здание Третьяковской галереи на Крымском валу закрыли до 18:00 - РИА Новости, 07.12.2025
Вход в здание Третьяковской галереи на Крымском валу закрыли до 18:00
Вход в здание Новой Третьяковской галереи на Крымском валу закрыт до 18.00 мск, сообщили в пресс-службе галереи. РИА Новости, 07.12.2025
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости.
Вход в здание Новой Третьяковской галереи на Крымском валу закрыт до 18.00 мск, сообщили
в пресс-службе галереи.
"Вход в здание Третьяковской галереи
на Крымском Валу будет сегодня закрыт до 18.00", - говорится в сообщении в Telegram-канале галереи.
В пресс-службе галереи подтвердили РИА Новости, что посетителей в здании на данный момент нет.
О возобновлении работы выставки Карла Брюллова и постоянной экспозиции "Искусство ХХ века" мы проинформируем на сайте и в социальных сетях Галереи, добавили в пресс-службе.
"Посетители, которые были вынуждены прервать посещение выставок или купили билеты на эти сеансы, смогут сдать билеты или посетить выставки в любое удобное время в течение 14 дней", - говорится в сообщении.