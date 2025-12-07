Гражданам Европы придется соглашаться с волей крупных игроков, пишут СМИ

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Гражданам Европы придется соглашаться делать то, что велят крупные игроки на мировой арене, если ЕС не сможет гарантировать свои интересы в новом геополитическом контексте, пишет испанская газета Mundo со ссылкой на источники.
"Европа должна быстро занять такое положение, при котором мы сможем постоять за себя. И это подчеркивает необходимость продолжения работы как на европейском, так и на национальном уровнях над политикой, которая может позволить ЕС гарантировать свои интересы в новом геополитическом контексте... И если мы не способны этого добиться, тогда гражданам следует готовиться к миру, в котором нам придется соглашаться делать то, что велят крупные игроки", - приводит издание слова источника.
По данным Mundo, существует риск не только того, что Европа утратит доминирующее положение, "что уже произошло", но и того, что ей придется в некотором смысле смириться с доминированием со стороны Китая и США.
В пятницу Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону.