В Моздоке ввели режим "Ковер"
Режим "Ковер" введен в Моздоке, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. РИА Новости, 07.12.2025
моздок
