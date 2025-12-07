В районах Москвы обновлено несколько прогулочных пространств

Мэр отметил, что в Беговом районе на пешеходной зоне от Ленинградского проспекта до 2-го Боткинского проезда привели в порядок дорожки, сделали дополнительные тропинки, разместили беседки, скамейки, парковые качели, шезлонги и площадку для выгула собак; в Косино-Ухтомском на бульваре в 4-м микрорайоне Кожухова установили качели, арки с подсветкой, скамейки, сделали площадку с амфитеатром, высадили деревья и обустроили цветники; в Некрасовке на Аллее влюблённых, которая связывает небольшой водоём со стороны улицы Люберки с ближайшей спортзоной и детскими площадками, установили скамейки и качели с навесами; на Черноморском бульваре на пешеходной зоне сделали живописные рокарии с хвойными многолетниками и обновили рампу для спортсменов.