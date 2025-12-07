Рейтинг@Mail.ru
В районах Москвы обновлено несколько прогулочных пространств
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:40 07.12.2025 (обновлено: 15:44 09.12.2025)
В районах Москвы обновлено несколько прогулочных пространств
Несколько прогулочных пространств обновлено в разных районах Москвы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
москва, некрасовка, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Некрасовка, Сергей Собянин
В районах Москвы обновлено несколько прогулочных пространств

Собянин: несколько прогулочных пространств обновлено в разных районах Москвы

© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства МосквыОбновленное прогулочное пространство в Москве
Обновленное прогулочное пространство в Москве - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Обновленное прогулочное пространство в Москве
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Несколько прогулочных пространств обновлено в разных районах Москвы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Обновили сразу несколько прогулочных пространств в разных районах столицы: в Беговом районе... в Косино-Ухтомском... в Некрасовке... на Черноморском бульваре", - написал Собянин в своем канале на платформе Max.
Мэр отметил, что в Беговом районе на пешеходной зоне от Ленинградского проспекта до 2-го Боткинского проезда привели в порядок дорожки, сделали дополнительные тропинки, разместили беседки, скамейки, парковые качели, шезлонги и площадку для выгула собак; в Косино-Ухтомском на бульваре в 4-м микрорайоне Кожухова установили качели, арки с подсветкой, скамейки, сделали площадку с амфитеатром, высадили деревья и обустроили цветники; в Некрасовке на Аллее влюблённых, которая связывает небольшой водоём со стороны улицы Люберки с ближайшей спортзоной и детскими площадками, установили скамейки и качели с навесами; на Черноморском бульваре на пешеходной зоне сделали живописные рокарии с хвойными многолетниками и обновили рампу для спортсменов.
Специалисты комплекса городского хозяйства провели модернизацию крупного газорегуляторного пункта Победа труда на северо-западе Москвы - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
В Москве модернизировали газорегуляторный пункт "Победа труда"
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваНекрасовкаСергей Собянин
 
 
