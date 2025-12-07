Рейтинг@Mail.ru
В Москве сотрудник ГАИ предотвратил ДТП, запрыгнув на ходу в грузовик - РИА Новости, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
18:05 07.12.2025 (обновлено: 19:07 07.12.2025)
https://ria.ru/20251207/moskva-2060435419.html
В Москве сотрудник ГАИ предотвратил ДТП, запрыгнув на ходу в грузовик
В Москве сотрудник ГАИ предотвратил ДТП, запрыгнув на ходу в грузовик - РИА Новости, 07.12.2025
В Москве сотрудник ГАИ предотвратил ДТП, запрыгнув на ходу в грузовик
В Москве сотрудник ГАИ предотвратил ДТП, заглушив движущийся грузовик с потерявшим сознание водителем, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T18:05:00+03:00
2025-12-07T19:07:00+03:00
происшествия
москва
ирина волк
гибдд мвд рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
хорошие новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/07/2060436424_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_982a6949fa61d9c3d479d4128cea301e.jpg
https://ria.ru/20250929/surrogat-2045256177.html
https://ria.ru/20251128/dps-2058374834.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В Москве сотрудник ГАИ предотвратил ДТП. Кадры МВД России
Сотрудник ГАИ в Москве предотвратил ДТП, остановив грузовик с потерявшим сознание водителем, сообщили в МВД.
2025-12-07T18:05
true
PT0M33S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/07/2060436424_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8593e5d48184d891f78dbc695f475e77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, ирина волк, гибдд мвд рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Ирина Волк, ГИБДД МВД РФ, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Хорошие новости
В Москве сотрудник ГАИ предотвратил ДТП, запрыгнув на ходу в грузовик

В Москве сотрудник ГАИ остановил грузовик с потерявшим сознание водителем

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. В Москве сотрудник ГАИ предотвратил ДТП, заглушив движущийся грузовик с потерявшим сознание водителем, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«
"Быстро оценив ситуацию, Павел Сметанин остановил патрульную машину, открыл дверь движущегося тягача и обнаружил, что водитель находится без сознания. Полицейский поднялся в кабину и остановил грузовик", — рассказала она.
Автомобиль ДПС - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
В Ленинградской области сотрудники ГАИ изъяли более 120 литров суррогата
29 сентября, 23:12
По словам Волк, инспектор находился на маршруте патрулирования на улице Академика Скрябина, когда заметил большегруз, двигавшийся по встречной полосе.
«
"Оперативные и решительные действия сотрудника Госавтоинспекции позволили предотвратить аварию, в которой могли пострадать водители других автомобилей и пешеходы", — отметила представитель МВД.
Она добавила, что на место происшествия немедленно вызвали скорую, но водитель, которому стало плохо за рулем, умер.
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
В Смоленске пьяный водитель на BMW устроил ДТП и избил сотрудника ДПС
28 ноября, 15:15
 
Хорошие новостиПроисшествияМоскваИрина ВолкГИБДД МВД РФМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала