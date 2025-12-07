https://ria.ru/20251207/moskva-2060435419.html
В Москве сотрудник ГАИ предотвратил ДТП, запрыгнув на ходу в грузовик
В Москве сотрудник ГАИ предотвратил ДТП, заглушив движущийся грузовик с потерявшим сознание водителем, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. РИА Новости, 07.12.2025
москва
В Москве сотрудник ГАИ предотвратил ДТП. Кадры МВД России
Сотрудник ГАИ в Москве предотвратил ДТП, остановив грузовик с потерявшим сознание водителем, сообщили в МВД.
В Москве сотрудник ГАИ остановил грузовик с потерявшим сознание водителем