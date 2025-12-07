Рейтинг@Mail.ru
В Москве выясняют причины гибели пациентки после двух пластических операций
13:00 07.12.2025 (обновлено: 16:44 07.12.2025)
В Москве выясняют причины гибели пациентки после двух пластических операций
В Москве выясняют причины гибели пациентки после двух пластических операций
В Москве выясняют причины гибели пациентки после двух пластических операций

Врачи перед началом операции
Врачи перед началом операции. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Росздравнадзор по Москве и Подмосковью выясняет причины гибели пациентки в столичной частной клинике пластической хирургии после проведения двух операций, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее Telegram-канал 112 писал, что в московской частной клинике пластической хирургии в Скатертном переулке умерла пациентка. По данным канала, 50-летней женщине в субботу провели операцию по уменьшению груди и коррекции живота, в воскресенье утром ей стало плохо, врачи не смогли спасти пациентку. Предварительная причина смерти — аспирация.
"Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области выясняет причины гибели пациентки в частной клинике пластической хирургии", — сообщили в пресс-службе.
В Подмосковье женщина умерла после пластической операции
4 июля, 09:13
В Подмосковье женщина умерла после пластической операции
