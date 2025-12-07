В Москве выясняют причины гибели пациентки после двух пластических операций

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Росздравнадзор по Москве и Подмосковью выясняет причины гибели пациентки в столичной частной клинике пластической хирургии после проведения двух операций, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее Telegram-канал 112 писал, что в московской частной клинике пластической хирургии в Скатертном переулке умерла пациентка. По данным канала, 50-летней женщине в субботу провели операцию по уменьшению груди и коррекции живота, в воскресенье утром ей стало плохо, врачи не смогли спасти пациентку. Предварительная причина смерти — аспирация.