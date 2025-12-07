Сотрудника инвестиционной компании в Москве отправили под домашний арест

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Начальник отдела валютных операций одной из инвестиционных компаний и два его соучастника отправлены в Москве под домашний арест по обвинению в манипулировании рынком, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Также до февраля суд продлил всем троим срок содержания под домашним арестом. Суд указал, что при смягчении меры пресечения они смогут скрыться. Помимо этого, отмечается в материале, на свободе они могли бы связаться с неустановленными соучастниками и информировать их о ходе расследования и имеющихся доказательствах, а также, "используя личные сложившиеся взаимоотношения, оказать воздействие на свидетелей, часть которых находилась в их непосредственном подчинении и служебной зависимости, иных участников уголовного судопроизводства в целях дачи ими заведомо ложных показаний или отказа от показаний, а равно иным образом воспрепятствовать производству по делу".