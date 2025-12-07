Рейтинг@Mail.ru
03:09 07.12.2025 (обновлено: 03:10 07.12.2025)
Сотрудника инвестиционной компании в Москве отправили под домашний арест
Сотрудника инвестиционной компании в Москве отправили под домашний арест
россия, происшествия, москва
Сотрудника инвестиционной компании в Москве отправили под домашний арест

Статуя богини Фемиды у здания суда. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Начальник отдела валютных операций одной из инвестиционных компаний и два его соучастника отправлены в Москве под домашний арест по обвинению в манипулировании рынком, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Как отмечается в материалах, уголовное дело было возбуждено в феврале 2025 года, а трех подозреваемых задержали в марте и предъявили им обвинение по части 2 статьи 185.3 УК РФ "Манипулирование рынком", санкция которой составляет до 7 лет колонии. Как отмечается в материалах, следствие не исключает, что у них были неустановленные соучастники.
Срок расследования дела продлен до февраля, защита настаивает, что оно находится уже на завершающей стадии, сказано в документах.
Также до февраля суд продлил всем троим срок содержания под домашним арестом. Суд указал, что при смягчении меры пресечения они смогут скрыться. Помимо этого, отмечается в материале, на свободе они могли бы связаться с неустановленными соучастниками и информировать их о ходе расследования и имеющихся доказательствах, а также, "используя личные сложившиеся взаимоотношения, оказать воздействие на свидетелей, часть которых находилась в их непосредственном подчинении и служебной зависимости, иных участников уголовного судопроизводства в целях дачи ими заведомо ложных показаний или отказа от показаний, а равно иным образом воспрепятствовать производству по делу".
РоссияПроисшествияМосква
 
 
