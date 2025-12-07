https://ria.ru/20251207/moreprodukty-2060386750.html
На Колыме двух рыбаков будут судить за незаконную переработку морепродуктов
МАГАДАН, 7 дек - РИА Новости.
Прокуратура Магаданской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух магаданцев, которых обвиняют в скупке и переработке 500 килограммов морепродуктов для дальнейшей продажи, сообщает
надзорное ведомство региона.
"По версии следствия, с января по июль 2024 года двое рыбаков занимались выловом краба, в связи с чем у них образовался круг общения в сфере любительского рыболовства. Через многочисленных знакомых рыбаков обвиняемые скупали в промышленном объеме варено-мороженного краба, а также мороженный белокорый палтус, соленую крабовую и лососевую икру в целях реализации морепродукции покупателям", - говорится в сообщении.
Дополняется, что деятельность мужчин пресекло пограничное управление ФСБ России
по восточному арктическому району, из незаконного оборота изъято более 500 килограммов немаркированных продовольственных товаров стоимостью свыше 3,2 миллиона рублей.
"В ходе следствия у обвиняемых изъяты и арестованы три дорогостоящих автомобиля марок Toyota Land Cruiser и Toyota Land Cruiser Prado, которые использовались при совершении противоправной деятельности", - дополняет прокуратура Магаданской области
.
Уточняется, что мужчин обвиняют в производстве, приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта продовольственных товаров без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ, совершенных группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.