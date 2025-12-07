На Колыме двух рыбаков будут судить за незаконную переработку морепродуктов

"По версии следствия, с января по июль 2024 года двое рыбаков занимались выловом краба, в связи с чем у них образовался круг общения в сфере любительского рыболовства. Через многочисленных знакомых рыбаков обвиняемые скупали в промышленном объеме варено-мороженного краба, а также мороженный белокорый палтус, соленую крабовую и лососевую икру в целях реализации морепродукции покупателям", - говорится в сообщении.