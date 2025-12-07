Рейтинг@Mail.ru
На Колыме двух рыбаков будут судить за незаконную переработку морепродуктов - РИА Новости, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:03 07.12.2025
https://ria.ru/20251207/moreprodukty-2060386750.html
На Колыме двух рыбаков будут судить за незаконную переработку морепродуктов
На Колыме двух рыбаков будут судить за незаконную переработку морепродуктов - РИА Новости, 07.12.2025
На Колыме двух рыбаков будут судить за незаконную переработку морепродуктов
Прокуратура Магаданской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух магаданцев, которых обвиняют в скупке и переработке 500... РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T09:03:00+03:00
2025-12-07T09:03:00+03:00
происшествия
магаданская область
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102170/96/1021709610_0:305:3098:2048_1920x0_80_0_0_fbe8d2de10605f21b88646525d76350f.jpg
https://ria.ru/20251206/ikra-2060237700.html
https://ria.ru/20250306/ikra-2003413475.html
магаданская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102170/96/1021709610_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_901317e49dcc936c13fffecf6850458c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, магаданская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Магаданская область, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
На Колыме двух рыбаков будут судить за незаконную переработку морепродуктов

В Магадане 2 рыбаков обвинили в скупке и переработке морепродуктов для продажи

© РИА Новости / Фред Гринберг | Перейти в медиабанкУлов крабов
Улов крабов - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости / Фред Гринберг
Перейти в медиабанк
Улов крабов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАГАДАН, 7 дек - РИА Новости. Прокуратура Магаданской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух магаданцев, которых обвиняют в скупке и переработке 500 килограммов морепродуктов для дальнейшей продажи, сообщает надзорное ведомство региона.
"По версии следствия, с января по июль 2024 года двое рыбаков занимались выловом краба, в связи с чем у них образовался круг общения в сфере любительского рыболовства. Через многочисленных знакомых рыбаков обвиняемые скупали в промышленном объеме варено-мороженного краба, а также мороженный белокорый палтус, соленую крабовую и лососевую икру в целях реализации морепродукции покупателям", - говорится в сообщении.
Красная икра - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
В Роспотребнадзоре рассказали, какую икру не стоит покупать
6 декабря, 00:51
Дополняется, что деятельность мужчин пресекло пограничное управление ФСБ России по восточному арктическому району, из незаконного оборота изъято более 500 килограммов немаркированных продовольственных товаров стоимостью свыше 3,2 миллиона рублей.
"В ходе следствия у обвиняемых изъяты и арестованы три дорогостоящих автомобиля марок Toyota Land Cruiser и Toyota Land Cruiser Prado, которые использовались при совершении противоправной деятельности", - дополняет прокуратура Магаданской области.
Уточняется, что мужчин обвиняют в производстве, приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта продовольственных товаров без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ, совершенных группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
В Хабаровском крае пресекли незаконный оборот черной икры
6 марта, 15:03
 
ПроисшествияМагаданская областьРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала