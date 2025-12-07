Рейтинг@Mail.ru
13:32 07.12.2025 (обновлено: 16:14 07.12.2025)
https://ria.ru/20251207/monako-2060408437.html
Половина суперкаров в Монако ездит с украинскими номерами, заявил сын президента США Дональд Трамп — младший. РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T13:32:00+03:00
2025-12-07T16:14:00+03:00
в мире, украина, монако, тимур миндич, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), владимир зеленский, энергоатом, сша
В мире, Украина, Монако, Тимур Миндич, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Владимир Зеленский, Энергоатом, США
Сын Трампа возмутился суперкарами в Монако с украинскими номерами

Сын Трампа возмутился тем, что на половине суперкаров в Монако украинские номера

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп — младший
Дональд Трамп — младший - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп — младший. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 дек — РИА Новости. Половина суперкаров в Монако ездит с украинскими номерами, заявил сын президента США Дональд Трамп — младший.
"Этим летом я был со своей прекрасной девушкой Беттиной в Монако, и мы ездили там на машине. В обычный день 50 процентов суперкаров — Bugatti, Ferrari, вот это все — были с украинскими номерами. Мы действительно думаем, что все это было заработано на Украине?" — сказал он на форуме в Дохе.

Бизнесмен также указал, что Украина — небогатая страна, а вместе с тем ее высокопоставленных чиновников обвиняют в присвоении сотен миллионов долларов.
"Я был на Украине 20 лет назад. Там не было изобилия богатства, и тем не менее вы видите, как вторых лиц государства арестовывают за кражу сотен миллионов долларов", — отметил Трамп-младший.

Bugatti — одна из самых престижных и дорогих автомобильных марок в мире. Стоимость машин варьируется в зависимости от модели и комплектации: базовый Chiron стоит около трех миллионов долларов, тогда как стоимость лимитированных моделей вроде Divo или Centodieci могут достигать десяти миллионов долларов и выше.

Коррупционный скандал на Украине

Десятого ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Бюро провело обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Тимура Миндича, которого считают создателем преступной группировки и "кошельком" Владимира Зеленского. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По данным Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.
Антикоррупционное бюро уже предъявило обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку.
Как утверждает Зеленский, он не знал, что происходит за его спиной. В прошлую пятницу он объявил об отставке главы своего офиса Андрея Ермака. Утром того же дня дома и на рабочем месте чиновника прошли обыски в рамках расследования коррупции в энергетике.
