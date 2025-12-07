КИШИНЕВ, 7 дек - РИА Новости. Власти Молдавии снова занимаются фальсификацией истории и героизируют румынского генерала Стана Поеташа, который лично участвовал в казнях молдаван, Власти Молдавии снова занимаются фальсификацией истории и героизируют румынского генерала Стана Поеташа, который лично участвовал в казнях молдаван, заявил глава координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.

Глава комитета "Победа" ранее сообщил, что с середины октября в Молдавии было открыто три кладбища румынских пособников нацистов.

"Полным ходом при въезде в город Атаки Окницкого района возводится памятный крест в честь Стана Поеташа, румынского генерала времён первой румынской оккупации, убитого повстанцами в 1919 году. Спустя 100 лет, усилиями фальсификаторов и ревизионистов, при полном попустительстве, ставшей безразличной к собственной истории Молдавии, палач Поеташ превращается в национального героя", - написал Петрович в своем Telegram-канале.

По его словам, генерал Поеташ не стал исключением, погибнув от рук восставших бессарабцев, притесняемых румынскими оккупантами.

"Хотинское восстание было жёстко подавлено властями Королевской Румынии, было убито свыше 15 тысяч человек. Генерал Поеташ лично принимал участие в казнях и расстрелах. Во время одной из них, на окраине села Каларашовка, он и обрёл своей бесславный конец", - добавил Петрович.

Ранее молдавская общественность выразила возмущение тем, что в молдавских учебниках "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Министр образования республики Дан Перчун утверждал, что новые учебники якобы отражают объективный подход к историческим событиям. Как выяснило РИА Новости, в новом молдавском учебнике по истории для старших классов утверждается, что оккупация Молдавии румынскими войсками, которые воевали на стороне Гитлера, якобы пошла на пользу стране с экономической точки зрения. Еврейская община Молдавии потребовала от властей страны изъять из образовательного процесса учебник истории, искажающий факты о нацистской политике геноцида народов, до пересмотра издания.