Власти Молдавии снова фальсифицируют историю, заявил Петрович - РИА Новости, 07.12.2025
21:37 07.12.2025
https://ria.ru/20251207/moldaviya-2060455070.html
Власти Молдавии снова фальсифицируют историю, заявил Петрович
Власти Молдавии снова фальсифицируют историю, заявил Петрович - РИА Новости, 07.12.2025
Власти Молдавии снова фальсифицируют историю, заявил Петрович
Власти Молдавии снова занимаются фальсификацией истории и героизируют румынского генерала Стана Поеташа, который лично участвовал в казнях молдаван, заявил... РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T21:37:00+03:00
2025-12-07T21:37:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
майя санду
молдавия
кишинев
в мире, молдавия, кишинев, майя санду
В мире, Молдавия, Кишинев, Майя Санду
Власти Молдавии снова фальсифицируют историю, заявил Петрович

Петрович: власти Молдавии героизируют генерала Поеташа, участвовавшего в казнях

Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 7 дек - РИА Новости. Власти Молдавии снова занимаются фальсификацией истории и героизируют румынского генерала Стана Поеташа, который лично участвовал в казнях молдаван, заявил глава координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.
Глава комитета "Победа" ранее сообщил, что с середины октября в Молдавии было открыто три кладбища румынских пособников нацистов.
"Полным ходом при въезде в город Атаки Окницкого района возводится памятный крест в честь Стана Поеташа, румынского генерала времён первой румынской оккупации, убитого повстанцами в 1919 году. Спустя 100 лет, усилиями фальсификаторов и ревизионистов, при полном попустительстве, ставшей безразличной к собственной истории Молдавии, палач Поеташ превращается в национального героя", - написал Петрович в своем Telegram-канале.
По его словам, генерал Поеташ не стал исключением, погибнув от рук восставших бессарабцев, притесняемых румынскими оккупантами.
"Хотинское восстание было жёстко подавлено властями Королевской Румынии, было убито свыше 15 тысяч человек. Генерал Поеташ лично принимал участие в казнях и расстрелах. Во время одной из них, на окраине села Каларашовка, он и обрёл своей бесславный конец", - добавил Петрович.
Ранее молдавская общественность выразила возмущение тем, что в молдавских учебниках "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Министр образования республики Дан Перчун утверждал, что новые учебники якобы отражают объективный подход к историческим событиям. Как выяснило РИА Новости, в новом молдавском учебнике по истории для старших классов утверждается, что оккупация Молдавии румынскими войсками, которые воевали на стороне Гитлера, якобы пошла на пользу стране с экономической точки зрения. Еврейская община Молдавии потребовала от властей страны изъять из образовательного процесса учебник истории, искажающий факты о нацистской политике геноцида народов, до пересмотра издания.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.
В миреМолдавияКишиневМайя Санду
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
