Экс-президент Молдавии прокомментировал скандал с контрабандой оружия

КИШИНЕВ, 7 дек - РИА Новости. Скандал с контрабандой оружия через Молдавию не был единичным инцидентом, количество подобных случаев будет только расти из-за ситуации на Украине, считает экс-президент, лидер оппозиционной Компартии Владимир Воронин.

Румынский телеканал Digi24 сообщал, что 20 ноября таможня Румынии задержала на границе с Молдавией грузовик с огнестрельным оружием и гранатометами. Водитель, гражданин Молдавии, предъявил сопроводительные документы на груз. Позднее стало известно, что среди обнаруженного вооружения были ПЗРК. По результатам этой таможенной проверки в Молдавии возбуждено уголовное дело, несколько подозреваемых были помещены под арест на 30 суток. Генпрокуратура Молдавии сообщила, что оружие было ввезено в Молдавию с Украины.

"Контрабанда оружия будет возрастать, очень много оружия накоплено на Украине, это оружие будет искать потребителей, многое из этого оружия, к сожалению, будет проходить через Молдавию. Я не знаю, какие меры готово принимать правительство, чтобы перекрыть это, не знаю, возможно ли в принципе поставить заслон, не уверен, что наши органы смогут это пресечь", - заявил Воронин в эфире телеканала Сinema 1.

По его словам, контрабанда - это очень серьезный вопрос, оружие будут пытаться вывозить не только через Молдавию, но и другие страны. Экс-президент полагает, что Молдавии стоит придумать новые методы борьбы, которые не применялись ранее.

"Эта машина могла быть пробным камнем, чтобы показать, как можно проходить границы, сколько денег нужно, чтобы подкупить проверяющих на молдавской, украинской, румынской границе. В этой области есть много работы для разных органов и структур власти", - добавил он.

Оппозиция в Молдавии предлагала создать в парламенте специальную следственную комиссию, однако председатель парламентской Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Лилиан Карп выступил против этой инициативы, чтобы избежать утечки данных о ходе следствия. Как ранее сообщали румынские прокуроры, оружие, обнаруженное в ночь на 20 ноября на таможне Албица, было оформлено как металлический лом и предназначалось для отправки в Израиль.

В настоящее время страны Запада и нынешняя власть во главе с президентом Молдавии Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.