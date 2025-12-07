Рейтинг@Mail.ru
Экс-президент Молдавии прокомментировал скандал с контрабандой оружия - РИА Новости, 07.12.2025
16:10 07.12.2025
https://ria.ru/20251207/moldaviya-2060425677.html
Экс-президент Молдавии прокомментировал скандал с контрабандой оружия
Скандал с контрабандой оружия через Молдавию не был единичным инцидентом, количество подобных случаев будет только расти из-за ситуации на Украине, считает... РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T16:10:00+03:00
2025-12-07T16:10:00+03:00
в мире
молдавия
украина
румыния
владимир воронин
майя санду
нато
генеральная прокуратура рф
молдавия
украина
румыния
Экс-президент Молдавии прокомментировал скандал с контрабандой оружия

Воронин: контрабанда оружия через Молдавию будет расти из-за ситуации на Укране

© Sputnik / OsmatescoЭкс-президент Молдавии Владимир Воронин
Экс-президент Молдавии Владимир Воронин - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© Sputnik / Osmatesco
Экс-президент Молдавии Владимир Воронин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 7 дек - РИА Новости. Скандал с контрабандой оружия через Молдавию не был единичным инцидентом, количество подобных случаев будет только расти из-за ситуации на Украине, считает экс-президент, лидер оппозиционной Компартии Владимир Воронин.
Румынский телеканал Digi24 сообщал, что 20 ноября таможня Румынии задержала на границе с Молдавией грузовик с огнестрельным оружием и гранатометами. Водитель, гражданин Молдавии, предъявил сопроводительные документы на груз. Позднее стало известно, что среди обнаруженного вооружения были ПЗРК. По результатам этой таможенной проверки в Молдавии возбуждено уголовное дело, несколько подозреваемых были помещены под арест на 30 суток. Генпрокуратура Молдавии сообщила, что оружие было ввезено в Молдавию с Украины.
Оружие, обнаруженное в грузовике на границе Румынии и Молдавии - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Глава молдавского парламента предупредил о последствиях скандала с оружием
28 ноября, 11:56
"Контрабанда оружия будет возрастать, очень много оружия накоплено на Украине, это оружие будет искать потребителей, многое из этого оружия, к сожалению, будет проходить через Молдавию. Я не знаю, какие меры готово принимать правительство, чтобы перекрыть это, не знаю, возможно ли в принципе поставить заслон, не уверен, что наши органы смогут это пресечь", - заявил Воронин в эфире телеканала Сinema 1.
По его словам, контрабанда - это очень серьезный вопрос, оружие будут пытаться вывозить не только через Молдавию, но и другие страны. Экс-президент полагает, что Молдавии стоит придумать новые методы борьбы, которые не применялись ранее.
"Эта машина могла быть пробным камнем, чтобы показать, как можно проходить границы, сколько денег нужно, чтобы подкупить проверяющих на молдавской, украинской, румынской границе. В этой области есть много работы для разных органов и структур власти", - добавил он.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Общественник назвал Молдавию хабом для нелегальной перевозки оружия
3 декабря, 19:31
Оппозиция в Молдавии предлагала создать в парламенте специальную следственную комиссию, однако председатель парламентской Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Лилиан Карп выступил против этой инициативы, чтобы избежать утечки данных о ходе следствия. Как ранее сообщали румынские прокуроры, оружие, обнаруженное в ночь на 20 ноября на таможне Албица, было оформлено как металлический лом и предназначалось для отправки в Израиль.
В настоящее время страны Запада и нынешняя власть во главе с президентом Молдавии Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти президента Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.
Влад Филат - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Инцидент с ПЗРК подрывает нейтралитет Молдавии, заявил экс-премьер Филат
20 ноября, 23:08
 
