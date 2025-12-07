МВФ дал знак миру, что с Молдавией опасно вести дела, считает экс-президент

КИШИНЕВ, 7 дек - РИА Новости. Международный валютный фонд не просто поставил отношения с Молдавией на паузу, он передал сигнал всему миру, что с республикой опасно иметь дела в сфере финансов, заявил экс-президент, лидер оппозиционной Партии коммунистов Владимир Воронин.

Ранее экс-премьер Владимир Филат сообщил, что МВФ прекратил финансирование, республика не получила последний транш около 170 миллионов долларов по программе, срок которой истёк в октябре 2025 года. По его словам, то, что власти называют "бюрократической задержкой", на самом деле является серьёзной потерей доверия и доказательством краха стратегии "управления в долг".

"МВФ отказал в запланированном транше, в том объеме финансирования из-за невыполнения тех условий, которые были поставлены руководству Молдавии . МВФ - это самая главная организация по кредитованию, по финансированию во всем мире, если МВФ прекращает на время отношения с какой-то страной, то это сигнал для всех остальных международных финансовых организаций, что с этой страной опасно иметь дело", - заявил Воронин в эфире телеканала Cinema 1.

Он выразил мнение, что делегация Молдавии во главе со спикером парламента Игорем Гросу в рамках визита США пытается убедить МВФ каким-то образом восстановить отношения. Экс-президент допустил, что повлиять на отношений фонда с республикой могут и другие внешние силы, например, партнеры Молдавии.

"Насколько я вижу по зарплатам, по пенсиям, у нас не стыкуется бюджет, властям нужно закрывать ту дырку, которая составляет десятки миллиардов леев, для этого нужны кредиты МВФ. Я не знаю, как может быть еще хуже в стране, половина населения нищенствует.", - добавил Воронин.

В декабре 2021 года МВФ одобрил соглашение о запуске новой программы в Молдавии на 40 месяцев, планировалось, что в течение этого времени страна получит 590 миллионов долларов. В мае 2022 года общий объем кредитования был увеличен до 805 миллионов долларов. В декабре 2023 года была утверждена новая программа на сумму около 175 миллионов долларов.