МВФ дал знак миру, что с Молдавией опасно вести дела, считает экс-президент - РИА Новости, 07.12.2025
14:20 07.12.2025
https://ria.ru/20251207/moldaviya-2060412653.html
МВФ дал знак миру, что с Молдавией опасно вести дела, считает экс-президент
МВФ дал знак миру, что с Молдавией опасно вести дела, считает экс-президент - РИА Новости, 07.12.2025
МВФ дал знак миру, что с Молдавией опасно вести дела, считает экс-президент
Международный валютный фонд не просто поставил отношения с Молдавией на паузу, он передал сигнал всему миру, что с республикой опасно иметь дела в сфере... РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T14:20:00+03:00
2025-12-07T14:20:00+03:00
в мире
молдавия
сша
владимир филат
владимир воронин
игорь гросу
мвф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044894585_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_dd83f4a83cc8b1646ab4e085e834e92a.jpg
https://ria.ru/20251204/mvf-2059911160.html
https://ria.ru/20251206/moldaviya-2060350462.html
молдавия
сша
в мире, молдавия, сша, владимир филат, владимир воронин, игорь гросу, мвф
В мире, Молдавия, США, Владимир Филат, Владимир Воронин, Игорь Гросу, МВФ
МВФ дал знак миру, что с Молдавией опасно вести дела, считает экс-президент

Воронин: МВФ дал знак миру, что с Молдавией опасно вести финансовые дела

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЖенщина с флагом Молдавии
Женщина с флагом Молдавии - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Женщина с флагом Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 7 дек - РИА Новости. Международный валютный фонд не просто поставил отношения с Молдавией на паузу, он передал сигнал всему миру, что с республикой опасно иметь дела в сфере финансов, заявил экс-президент, лидер оппозиционной Партии коммунистов Владимир Воронин.
Ранее экс-премьер Владимир Филат сообщил, что МВФ прекратил финансирование, республика не получила последний транш около 170 миллионов долларов по программе, срок которой истёк в октябре 2025 года. По его словам, то, что власти называют "бюрократической задержкой", на самом деле является серьёзной потерей доверия и доказательством краха стратегии "управления в долг".
Военнослужащий почетного караула с флагом Украины - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
МВФ отрицает погашение прошлых долгов Украины за счет ее финансирования
4 декабря, 21:49
"МВФ отказал в запланированном транше, в том объеме финансирования из-за невыполнения тех условий, которые были поставлены руководству Молдавии. МВФ - это самая главная организация по кредитованию, по финансированию во всем мире, если МВФ прекращает на время отношения с какой-то страной, то это сигнал для всех остальных международных финансовых организаций, что с этой страной опасно иметь дело", - заявил Воронин в эфире телеканала Cinema 1.
Он выразил мнение, что делегация Молдавии во главе со спикером парламента Игорем Гросу в рамках визита США пытается убедить МВФ каким-то образом восстановить отношения. Экс-президент допустил, что повлиять на отношений фонда с республикой могут и другие внешние силы, например, партнеры Молдавии.
"Насколько я вижу по зарплатам, по пенсиям, у нас не стыкуется бюджет, властям нужно закрывать ту дырку, которая составляет десятки миллиардов леев, для этого нужны кредиты МВФ. Я не знаю, как может быть еще хуже в стране, половина населения нищенствует.", - добавил Воронин.
В декабре 2021 года МВФ одобрил соглашение о запуске новой программы в Молдавии на 40 месяцев, планировалось, что в течение этого времени страна получит 590 миллионов долларов. В мае 2022 года общий объем кредитования был увеличен до 805 миллионов долларов. В декабре 2023 года была утверждена новая программа на сумму около 175 миллионов долларов.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Молдавия готовится к полному разрыву отношений с Россией, заявил Сафонов
6 декабря, 21:58
 
В миреМолдавияСШАВладимир ФилатВладимир ВоронинИгорь ГросуМВФ
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
