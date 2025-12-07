В Молдавии намеренно создают истерию вокруг ситуации с БПЛА, считает Цырдя

КИШИНЕВ, 7 дек - РИА Новости. Власти Молдавии намеренно создают истерию вокруг ситуации с дронами, чтобы вовлечь республику в систему ПВО НАТО и втянуть ее в участие в чужих боевых действиях, считает депутат парламента от оппозиционной Соцпартии Богдан Цырдя.

Молдавский МИД ранее сообщил, что вызвал российского посла Олега Озерова после пролета шести беспилотных аппаратов над различными районами республики утром 25 ноября. Один из них был якобы обнаружен на крыше подсобного строения в населенном пункте Нижние Кухурешты Флорештского района. Как указал посол России , представленная версия о якобы российском происхождении беспилотника сомнительна. До этого, 20 ноября, МИД республики вызывал посла РФ в связи с пролетом над территорией Молдавии неизвестного беспилотника. Озеров тогда заявил, что в ходе встречи представители МИД Молдавии не представили никаких доказательств, что пролетевший над республикой дрон был российского производства.

"Дроновая истерия преследует конкретные цели: втянуть Молдавию в систему ПВО НАТО , подвести страну к участию в боевых действиях. Отвлечь внимание от скандалов с контрабандой оружия в Европу , где фигурируют люди Партии "Действие и солидарность". Фактически это означает втягивание страны в зону боевых рисков", - заявил Цырдя журналистам.

Он выступил категорически против того, чтобы дроны сбивались над городами и селами Молдавии, потому что это представляет риск для местных жителей.

"Последствия очевидны: взрывы, повреждённые здания, пострадавшие люди, хаос. И именно такую логику продвигают "жёлтые" (цвет партии власти - ред.). Вопрос простой: нам это действительно нужно?", - отмечает Цырдя.

Ранее еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс заявил, что Еврокомиссия хочет в течение года реализовать проект защиты от БПЛА в приграничных с РФ странах Евросоюза. Проект будет носить название Eastern Flank Watch ("Восточный дозор") и включит системы мониторинга и перехвата целей на суше, в воздухе и на море.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков , комментируя инициативу по созданию "стены дронов" в Европе, заявил, что, как показывает история, создание стен - это всегда плохо.