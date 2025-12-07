Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии намеренно создают истерию вокруг ситуации с БПЛА, считает Цырдя - РИА Новости, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:22 07.12.2025
https://ria.ru/20251207/moldavija-2060442344.html
В Молдавии намеренно создают истерию вокруг ситуации с БПЛА, считает Цырдя
В Молдавии намеренно создают истерию вокруг ситуации с БПЛА, считает Цырдя - РИА Новости, 07.12.2025
В Молдавии намеренно создают истерию вокруг ситуации с БПЛА, считает Цырдя
Власти Молдавии намеренно создают истерию вокруг ситуации с дронами, чтобы вовлечь республику в систему ПВО НАТО и втянуть ее в участие в чужих боевых... РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T19:22:00+03:00
2025-12-07T19:22:00+03:00
в мире
молдавия
европа
нато
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
https://ria.ru/20251207/voronin-2060442168.html
https://ria.ru/20251207/moldaviya-2060425677.html
молдавия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, европа, нато, еврокомиссия
В мире, Молдавия, Европа, НАТО, Еврокомиссия
В Молдавии намеренно создают истерию вокруг ситуации с БПЛА, считает Цырдя

Цырдя: Молдавия истерией вокруг дронов пытается стать частью системы ПВО НАТО

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 7 дек - РИА Новости. Власти Молдавии намеренно создают истерию вокруг ситуации с дронами, чтобы вовлечь республику в систему ПВО НАТО и втянуть ее в участие в чужих боевых действиях, считает депутат парламента от оппозиционной Соцпартии Богдан Цырдя.
Молдавский МИД ранее сообщил, что вызвал российского посла Олега Озерова после пролета шести беспилотных аппаратов над различными районами республики утром 25 ноября. Один из них был якобы обнаружен на крыше подсобного строения в населенном пункте Нижние Кухурешты Флорештского района. Как указал посол России, представленная версия о якобы российском происхождении беспилотника сомнительна. До этого, 20 ноября, МИД республики вызывал посла РФ в связи с пролетом над территорией Молдавии неизвестного беспилотника. Озеров тогда заявил, что в ходе встречи представители МИД Молдавии не представили никаких доказательств, что пролетевший над республикой дрон был российского производства.
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
В Молдавии заявили о срыве Кишиневом переговоров "5+2" с Приднестровьем
Вчера, 19:21
"Дроновая истерия преследует конкретные цели: втянуть Молдавию в систему ПВО НАТО, подвести страну к участию в боевых действиях. Отвлечь внимание от скандалов с контрабандой оружия в Европу, где фигурируют люди Партии "Действие и солидарность". Фактически это означает втягивание страны в зону боевых рисков", - заявил Цырдя журналистам.
Он выступил категорически против того, чтобы дроны сбивались над городами и селами Молдавии, потому что это представляет риск для местных жителей.
"Последствия очевидны: взрывы, повреждённые здания, пострадавшие люди, хаос. И именно такую логику продвигают "жёлтые" (цвет партии власти - ред.). Вопрос простой: нам это действительно нужно?", - отмечает Цырдя.
Ранее еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс заявил, что Еврокомиссия хочет в течение года реализовать проект защиты от БПЛА в приграничных с РФ странах Евросоюза. Проект будет носить название Eastern Flank Watch ("Восточный дозор") и включит системы мониторинга и перехвата целей на суше, в воздухе и на море.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу по созданию "стены дронов" в Европе, заявил, что, как показывает история, создание стен - это всегда плохо.
Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявлял в беседе с РИА Новости, что понимания насчет параметров обсуждаемой в Евросоюзе "стены от дронов" до сих пор нет, а истерика вокруг попадания неких БПЛА на территорию союза раздувается только для оправдания расходов на милитаризацию.
Экс-президент Молдавии Владимир Воронин - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Экс-президент Молдавии прокомментировал скандал с контрабандой оружия
Вчера, 16:10
 
В миреМолдавияЕвропаНАТОЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала