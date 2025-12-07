Рейтинг@Mail.ru
Верховного муфтия России внесли в базу "Миротворца"
14:41 07.12.2025
Верховного муфтия России внесли в базу "Миротворца"
Верховного муфтия России внесли в базу "Миротворца"
Верховный муфтий России, председатель духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин был внесен в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец",... РИА Новости, 07.12.2025
Верховного муфтия России внесли в базу "Миротворца"

Верховный муфтий Гайнутдин попал в базу данных сайта "Миротворец"

© РИА НовостиПредседатель Совета муфтиев России муфтий шейх Равиль Гайнутдин
Председатель Совета муфтиев России муфтий шейх Равиль Гайнутдин - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости
Председатель Совета муфтиев России муфтий шейх Равиль Гайнутдин. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Верховный муфтий России, председатель духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин был внесен в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.
Его данные были опубликованы на сайте в воскресенье. "Миротверец" обвиняет Гайнутдинова в поддержке России, якобы покушении на территориальную целостность Украины, нарушении украинской границы, "участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях".
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов.
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
Украинский "Миротворец" внес в базу 25 российских детей
