В России будут развивать программы двойных дипломов с вузами Египта
В России будут развивать программы двойных дипломов с вузами Египта - РИА Новости, 07.12.2025
В России будут развивать программы двойных дипломов с вузами Египта
Россия намерена развивать программы двойных дипломов с университетами Египта, заявил РИА Новости заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин
КАИР, 7 дек - РИА Новости, Рустам Имаев. Россия намерена развивать программы двойных дипломов с университетами Египта, заявил РИА Новости заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.
"Мы заинтересованы в развитии программ двойных дипломов между российскими и египетскими университетами", - сказал Могилевский
на полях форума федерации ректоров российских и арабских университетов, открывшегося в воскресенье в Хелуанском университете в египетской столице Каире
.
Замглавы Минобрнауки РФ
отметил, что такие программы являются общемировым трендом.
"Это позволяет решить сразу несколько задач - укрепляет связи между университетами, формирует поколение специалистов, которые могут служить своего рода культурными мостами между нашими странами, и в целом работает на интересы кадрового обеспечения экономик", - подчеркнул Могилевский.
Говоря о форуме ректоров, замминистра выразил надежду, что он завершится договоренностями между российскими и арабскими университетами о программах двойных дипломов, проведении совместных научных исследований и академических обменах и стажировках для преподавателей и студентов.