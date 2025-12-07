Рейтинг@Mail.ru
23:02 07.12.2025
В России будут развивать программы двойных дипломов с вузами Египта
россия, египет, каир (город), константин могилевский, общество
Россия, Египет, Каир (город), Константин Могилевский, Общество
Флаги России и Египта. Архивное фото
КАИР, 7 дек - РИА Новости, Рустам Имаев. Россия намерена развивать программы двойных дипломов с университетами Египта, заявил РИА Новости заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.
"Мы заинтересованы в развитии программ двойных дипломов между российскими и египетскими университетами", - сказал Могилевский на полях форума федерации ректоров российских и арабских университетов, открывшегося в воскресенье в Хелуанском университете в египетской столице Каире.
Замглавы Минобрнауки РФ отметил, что такие программы являются общемировым трендом.
"Это позволяет решить сразу несколько задач - укрепляет связи между университетами, формирует поколение специалистов, которые могут служить своего рода культурными мостами между нашими странами, и в целом работает на интересы кадрового обеспечения экономик", - подчеркнул Могилевский.
Говоря о форуме ректоров, замминистра выразил надежду, что он завершится договоренностями между российскими и арабскими университетами о программах двойных дипломов, проведении совместных научных исследований и академических обменах и стажировках для преподавателей и студентов.
РоссияЕгипетКаир (город)Константин МогилевскийОбщество
 
 
