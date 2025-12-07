Рейтинг@Mail.ru
Мерц подал сотни заявлений по фактам оскорблений в свой адрес, пишет Welt - РИА Новости, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:45 07.12.2025
https://ria.ru/20251207/merts-2060433822.html
Мерц подал сотни заявлений по фактам оскорблений в свой адрес, пишет Welt
Мерц подал сотни заявлений по фактам оскорблений в свой адрес, пишет Welt - РИА Новости, 07.12.2025
Мерц подал сотни заявлений по фактам оскорблений в свой адрес, пишет Welt
Лидер Христианско-демократического союза и с мая 2025 года федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц с 2021 года подал сотни уголовных заявлений по фактам... РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T17:45:00+03:00
2025-12-07T17:45:00+03:00
в мире
германия
фридрих мерц
бундестаг германии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028514384_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_8df321c4f39879e4678fa6e65d950dac.jpg
https://ria.ru/20251207/frg-2060426375.html
https://ria.ru/20251206/adg-2060341138.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028514384_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b40a12e258436007075db64724df1243.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, фридрих мерц, бундестаг германии
В мире, Германия, Фридрих Мерц, Бундестаг Германии
Мерц подал сотни заявлений по фактам оскорблений в свой адрес, пишет Welt

Welt: Мерц за 2021 год подал сотни заявлений по фактам оскорблений в свой адрес

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 7 дек - РИА Новости. Лидер Христианско-демократического союза и с мая 2025 года федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц с 2021 года подал сотни уголовных заявлений по фактам оскорблений в свой адрес, об этом пишет газета Welt am Sonntag со ссылкой на документы, оказавшиеся в распоряжении редакции.
Издание пишет, что Мерц является "одним из самых чувствительных политиков" в истории Федеративной Республики, если судить по его юридическим действиям. "В распоряжении Welt am Sonntag имеются такие документы, как уголовные заявления, материалы следствия и письма адвокатов, которые свидетельствуют о том, что Мерц с 2021 года, когда он еще возглавлял оппозицию в союзе партий, подал сотни заявлений по фактам оскорблений", - сообщает газета.
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Поддержка правительства Германии побила антирекорд
Вчера, 16:16
Так, в распоряжении Welt am Sonntag имеется несколько документов, из которых следует, что Мерц в качестве депутата подавал уголовные заявления против людей, которые, среди прочего, называли его "маленьким нацистом", "паршивым пьяницей". Уточняется, что по высказываниям "маленький нацист" и "паршивый пьяница", согласно материалам, впоследствии проводились обыски у подозреваемых. Обыск по делу о "паршивом пьянице" был признан судом незаконным.
По данным газеты, в случае с высказыванием "маленький нацист" обвиняемая - пожилая женщина с инвалидностью, передвигающаяся в инвалидной коляске, сразу после прибытия полиции она признала свою вину. Несмотря на это, у нее изъяли мобильный телефон для обеспечения доказательств.
"Женщина, которая утверждает, что имеет еврейские корни и именно поэтому предупреждает о новом фашизме, который она усматривает в Мерце, живет на государственные пособия. Ее можно назвать бедной. За ней ухаживает служба ухода. Ее телефон служит для связи с врачами, сиделками и аптекой. Изъятие этого устройства можно расценивать как ненужное наказание, а с учетом ее состояния здоровья - даже как опасное", - указывает издание.
Также в распоряжение газеты попал документ от февраля 2025 года. Из него следует, что незадолго до выборов в Бундестаг Мерц еще лично подписал одно из уголовных заявлений. Представитель федерального правительства сообщил о более чем 170 обращениях со стороны полиции и прокуратур по поводу предполагаемых оскорблений в адрес федерального канцлера. При этом, как уточняется, Мерц ни в одном из этих случаев сам не подавал уголовного заявления, он лишь "не возражал против уголовного преследования".
Предвыборный плакат партии Альтернатива для Германии - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Правая "Альтернатива для Германии" продолжает лидировать в рейтинге партий
6 декабря, 19:59
 
В миреГерманияФридрих МерцБундестаг Германии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала