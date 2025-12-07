Рейтинг@Mail.ru
Критика Израиля не должна стать поводом для антисемитизма, заявил Мерц - РИА Новости, 07.12.2025
16:43 07.12.2025
https://ria.ru/20251207/merts-2060429040.html
Критика Израиля не должна стать поводом для антисемитизма, заявил Мерц
в мире, израиль, германия, фридрих мерц, welt
В мире, Израиль, Германия, Фридрих Мерц, Welt
© AP Photo / Omar HavanaКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© AP Photo / Omar Havana
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
БЕРЛИН, 7 дек - РИА Новости. Критика политики израильского правительства в Германии допустима, однако она не должна использоваться как прикрытие для проявлений антисемитизма, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
"Критика израильского правительства возможна и порой, возможно, даже необходима. Так обстоит дело между свободными обществами и открытыми демократиями. Отношения между Германией и Израилем это выдерживают. Но критика политики израильского правительства не должна использоваться как предлог для антисемитизма, тем более в Германии. Это тоже часть нашей исторической ответственности", - сказал Мерц журналистам на пресс-конференции с премьером Израиля Беньямином Нетаньяху. Трансляцию общения с прессой в прямом эфире вел немецкий телеканал Welt.
Мерц в воскресенье прибыл с первым после вступления в должность визитом в Израиль, назвав свой приезд визитом дружбы.
Действия Израиля в Газе поставили Германию перед рядом дилемм, заявил Мерц
Вчера, 14:52
 
