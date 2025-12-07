Действия Израиля в Газе поставили Германию перед рядом дилемм, заявил Мерц

БЕРЛИН, 7 дек - РИА Новости. Действия израильской армии в секторе Газа поставили Германию перед рядом дилемм, однако принципиальные разногласия с Тель-Авивом у Берлина отсутствуют, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
"Мы видели, что действия израильской армии в Газе поставили нас перед рядом дилемм. Мы отреагировали на это. Но мы также видим, что по существу у нас и по сей день нет никаких принципиальных разногласий. Израиль имеет право на самооборону. И так будет и впредь, потому что только так можно обеспечить право Израиля на существование", - сказал Мерц в эфире немецкого телеканала Welt.
Как сообщалось ранее, Мерц в воскресенье прибыл с первым визитом в Израиль после вступления в должность, назвав свой приезд визитом дружбы, и встретился с президентом еврейского государства Ицхаком Герцогом. По прибытии Мерц заявил, что приехал как давний друг Израиля, и что рад этой первой возможности быть здесь в качестве канцлера ФРГ.
При этом, несмотря на официальную позицию нынешнего руководства Израиля о недопустимости создания палестинского государства, Мерц в присутствии Герцога выразил надежду, что ситуация на Западном берегу реки Иордан будет развиваться в позитивном направлении, и в конечном итоге мир "увидит решение о создании двух государств".