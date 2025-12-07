Рейтинг@Mail.ru
Медведев рассказал, что поможет снизить напряженность в Евразии
15:30 07.12.2025
Медведев рассказал, что поможет снизить напряженность в Евразии
Медведев рассказал, что поможет снизить напряженность в Евразии - РИА Новости, 07.12.2025
Медведев рассказал, что поможет снизить напряженность в Евразии
Ослабление финансовых вливаний США в Европу даст возможности для снижения напряженности на Евразийском континенте и ведения переговоров, сообщил зампредседателя
Медведев рассказал, что поможет снизить напряженность в Евразии

Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Евгений Биятов
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Ослабление финансовых вливаний США в Европу даст возможности для снижения напряженности на Евразийском континенте и ведения переговоров, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в мессенджере Max.
Медведев написал, что США предлагают "заплывшей от дармоедства" Европе стать самостоятельнее в вопросах обороны. По мнению зампредседателя Совбеза РФ, для России это двойной сигнал. С одной стороны, есть риск, что европейцы вовсю будут наращивать свои военные возможности, что похоронит их экономики и приведет к режимам, близким к диктаторским, пояснил Медведев.
"С другой – ослабление бесконечных финансовых вливаний со стороны США дает возможности для снижения напряженности на Евразийском континенте и ведения переговоров", - считает Медведев.
