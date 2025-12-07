https://ria.ru/20251207/medvedev-2060419398.html
Медведев рассказал, что поможет снизить напряженность в Евразии
Медведев рассказал, что поможет снизить напряженность в Евразии - РИА Новости, 07.12.2025
Медведев рассказал, что поможет снизить напряженность в Евразии
Ослабление финансовых вливаний США в Европу даст возможности для снижения напряженности на Евразийском континенте и ведения переговоров, сообщил зампредседателя РИА Новости, 07.12.2025
Медведев рассказал, что поможет снизить напряженность в Евразии
Медведев: ослабление вливаний США в Европу снизит напряженность в Евразии