Медведев: стратегия безопасности США не говорит об отказе от ультиматумов

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Стратегия национальной безопасности, подготовленная нынешней администрацией Белого дома, не отвечает на вопрос, готовы ли ЕС и США обеспечивать общеевропейскую безопасность и обсуждать с Россией безопасность без ультиматумов, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Готовы ли США и ЕС обсуждать с нами безопасность без ультиматумов? Не просто гарантировать безопасность полудохлой страны 404, а обеспечивать именно общеевропейскую безопасность? На это ответа в стратегии нет. Как принято говорить, поживём – увидим", - написал Медведев в своём канале на платформе Мax.
Он отметил, что обновлённая стратегия США – это "политическая декларация, а отнюдь не, пользуясь словами родного Ильича, "перемена всех наших взглядов на социализм".
"Жёсткие разногласия внутри американских и европейских элит продолжают разгораться, да и привычки тоже сильны", - указал Медведев.
В пятницу Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе также говорится, что Белый дом расходится во мнении с европейскими чиновниками, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине.