Медведев назвал "форточкой" для диалога с Россией новую стратегию США

“Для нас это значит, что появляется пространство для более-менее цивилизованной дипломатии. Это совсем не дружеские объятия, но довольно чёткий сигнал: США готовы обсуждать архитектуру безопасности, а не только лепить бесконечные, а главное, бессмысленные санкции”, - добавил он, уточнив, что при этом “новые ограничения по российской нефти означают продолжение прежнего курса”.