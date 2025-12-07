https://ria.ru/20251207/medvedev-2060417734.html
Медведев назвал "форточкой" для диалога с Россией новую стратегию США
Медведев назвал "форточкой" для диалога с Россией новую стратегию США
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что обновленная стратегия нацбезопасности США приоткрывает "форточку возможностей" для диалога Москвы и... РИА Новости, 07.12.2025
Медведев назвал "форточкой" для диалога с Россией новую стратегию США
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости.
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает
, что обновленная стратегия нацбезопасности США приоткрывает "форточку возможностей" для диалога Москвы и Вашингтона.
"Теперь же форточка возможностей для диалога приоткрыта", - написал Медведев
в своем канале на платформе Max.
Кроме того, зампред Совбеза РФ отметил, что новая стратегия является сигналом о готовности США обсуждать “архитектуру безопасности”.
“Для нас это значит, что появляется пространство для более-менее цивилизованной дипломатии. Это совсем не дружеские объятия, но довольно чёткий сигнал: США готовы обсуждать архитектуру безопасности, а не только лепить бесконечные, а главное, бессмысленные санкции”, - добавил он, уточнив, что при этом “новые ограничения по российской нефти означают продолжение прежнего курса”.
В пятницу Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США
, в которой требует от Европы
взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе также говорится, что Белый дом расходится во мнении с европейскими чиновниками, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине
.