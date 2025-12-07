Рейтинг@Mail.ru
Медведев назвал "форточкой" для диалога с Россией новую стратегию США - РИА Новости, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:08 07.12.2025 (обновлено: 15:19 07.12.2025)
https://ria.ru/20251207/medvedev-2060417734.html
Медведев назвал "форточкой" для диалога с Россией новую стратегию США
Медведев назвал "форточкой" для диалога с Россией новую стратегию США - РИА Новости, 07.12.2025
Медведев назвал "форточкой" для диалога с Россией новую стратегию США
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что обновленная стратегия нацбезопасности США приоткрывает "форточку возможностей" для диалога Москвы и... РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T15:08:00+03:00
2025-12-07T15:19:00+03:00
в мире
россия
сша
москва
дмитрий медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058104771_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_06e99000540579ce1bf13256f65d2ab1.jpg
https://ria.ru/20251207/medvedev-2060415161.html
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058104771_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_50c9c5ead75459d3cd0b9fc00084d1da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, москва, дмитрий медведев
В мире, Россия, США, Москва, Дмитрий Медведев
Медведев назвал "форточкой" для диалога с Россией новую стратегию США

Медведев: стратегия нацбезопасности США создает форточку для диалога с РФ

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что обновленная стратегия нацбезопасности США приоткрывает "форточку возможностей" для диалога Москвы и Вашингтона.
"Теперь же форточка возможностей для диалога приоткрыта", - написал Медведев в своем канале на платформе Max.
Кроме того, зампред Совбеза РФ отметил, что новая стратегия является сигналом о готовности США обсуждать “архитектуру безопасности”.
“Для нас это значит, что появляется пространство для более-менее цивилизованной дипломатии. Это совсем не дружеские объятия, но довольно чёткий сигнал: США готовы обсуждать архитектуру безопасности, а не только лепить бесконечные, а главное, бессмысленные санкции”, - добавил он, уточнив, что при этом “новые ограничения по российской нефти означают продолжение прежнего курса”.
В пятницу Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе также говорится, что Белый дом расходится во мнении с европейскими чиновниками, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Приход в Белый Дом нового "Байдена" помешает США, считает Медведев
Вчера, 14:43
 
В миреРоссияСШАМоскваДмитрий Медведев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала