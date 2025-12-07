https://ria.ru/20251207/medvedev-2060416529.html
Медведев заявил, что с Россией выгодно сотрудничать
Россия – крупнейший мировой игрок, с ней выгоднее конструктивно сотрудничать, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 07.12.2025
