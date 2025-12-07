https://ria.ru/20251207/medvedev-2060415574.html
США в стратегии говорят о налаживании отношений с Россией, заявил Медведев
США в стратегии говорят о налаживании отношений с Россией, заявил Медведев
США в новой стратегии нацбезопасности впервые за многие годы открыто говорят о необходимости налаживать отношения с РФ, заявил зампредседателя Совбеза РФ... РИА Новости, 07.12.2025
дмитрий медведев
