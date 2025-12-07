Рейтинг@Mail.ru
Приход в Белый Дом нового "Байдена" помешает США, считает Медведев
14:43 07.12.2025 (обновлено: 15:20 07.12.2025)
Приход в Белый Дом нового "Байдена" помешает США, считает Медведев
Приход в Белый дом очередного оголтелого "Байдена" быстро уничтожит ростки прагматизма нынешней администрации США, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 07.12.2025
в мире
сша
россия
европа
дмитрий медведев
дональд трамп
в мире, сша, россия, европа, дмитрий медведев, дональд трамп
В мире, США, Россия, Европа, Дмитрий Медведев, Дональд Трамп
Приход в Белый Дом нового "Байдена" помешает США, считает Медведев

Медведев: приход в Белый Дом нового "Байдена" помешает зачаткам прагматизма США

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Приход в Белый дом очередного оголтелого "Байдена" быстро уничтожит ростки прагматизма нынешней администрации США, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Тем более что приход в Белый дом очередного оголтелого Байдена быстро уничтожит на корню все ростки великодержавного прагматизма нынешней команды MAGA (движения президента США Дональда Трампа "Сделаем Америку снова великой", Make America Great Again)", - написал Медведев в своем канале на платформе Max.
В пятницу Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе также говорится, что Белый дом расходится во мнениях с европейскими чиновниками, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине.
Медведев призвал не преувеличивать значение стратегии нацбезопасности США
