https://ria.ru/20251207/medvedev-2060414622.html
Медведев прокомментировал новую стратегию нацбезопасности США
Медведев прокомментировал новую стратегию нацбезопасности США - РИА Новости, 07.12.2025
Медведев прокомментировал новую стратегию нацбезопасности США
России на пользу противоречия между Вашингтоном и ЕС, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T14:39:00+03:00
2025-12-07T14:39:00+03:00
2025-12-07T14:54:00+03:00
в мире
сша
евросоюз
дмитрий медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058104771_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_06e99000540579ce1bf13256f65d2ab1.jpg
https://ria.ru/20251207/es-2060414346.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058104771_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_50c9c5ead75459d3cd0b9fc00084d1da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, евросоюз, дмитрий медведев
В мире, США, Евросоюз, Дмитрий Медведев
Медведев прокомментировал новую стратегию нацбезопасности США
Медведев считает, что России идут на пользу противоречия между США и ЕС